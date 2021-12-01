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01.12.2021 08:19
Рубрика: Общество

Алексей Немерюк: Фестиваль "Цветочный джем" получил главную награду премии в области ландшафтной архитектуры

Текст: Любовь Проценко
Два столичных проекта получили награды XII Российской национальной премии по ландшафтной архитектуре, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг города Москвы Алексей Немерюк.

Победителем в номинации "Событие года" стал фестиваль "Цветочный джем", который проходил в столице с 1 сентября по 1 октября. А награды в номинации "Лучший выставочный сад" удостоен проект "Сад водных растений", который во время фестиваля можно было увидеть на площадке перед входом в ЦУМ. Жюри премии высоко оценило значение "Цветочного джема" в области ландшафтного строительства и дизайна, садово-паркового искусства, благоустройства и озеленения, а также отметило его социальную значимость.

В Москве возобновились уличные фестивали

"Проекты "Цветочного джема" служат примером современного качественного преобразования открытых общественных пространств, создают в Москве острова живой природы и качественно меняют жизнь горожан. Благодаря этому фестивалю столицу украшают неповторимые сады, которые созданы талантливыми ландшафтными архитекторами", - рассказал Алексей Немерюк.

"Цветочный джем" стал первым фестивалем из цикла "Московские сезоны", который провели в столице после частичного снятия ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Во время фестиваля в центре Москвы появилось 12 дизайнерских садов площадью от 30 до 5500 квадратных метров. Их создание курировали победители "Цветочного джема" прошлых лет, члены жюри и экспертного совета.

На Тверской площади, например, выросло 0,4 гектара леса из уссурийских, гималайских и сибирских кедров - всего полторы тысячи деревьев. А Манежную площадь украсили более 20 тысяч деревьев и цветов с островками из кленов, роз, хризантем и других растений. В Новопушкинском сквере расцвел многоуровневый сад из объемных кустарников, деревьев, ярких цветов и пушистых злаков. Особенностью композиций стали геометрические формы - шары и пирамиды. Москвичи и гости города также могли прогуляться по французским мини-садам из лаванды, петуний, самшитов, роз и шалфея, посетить японский сад с бонсаями, в том числе карликовыми ивами.

Фото: Артем Геодакян/ТАСС
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Настоящей сенсацией стали установленные в "Саду водных растений" у входа в ЦУМ огромные аквариумы с цветущими нимфеями. Эти водные лилии были представлены в Москве впервые.

По окончании фестиваля эти сады, строившиеся как временные, демонтировали, а растения из них перенесли и высадили в других местах. Их в большинстве случаев определили сами горожане, обратившиеся в оргкомитет фестиваля. Так, более 35 тысяч деревьев, кустарников и многолетников высадили в городских скверах, парках, а также дворах в разных районах Москвы. Большинство растений из "Сада водных растений" передали в "Аптекарский огород", чтобы они пополнили его коллекцию. Их высадили частично в открытый грунт, частично - в оранжереи, и теперь ими можно полюбоваться в ботанический саду МГУ.

Общество Ежедневник

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