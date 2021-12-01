ФНС напомнила о последнем дне для уплаты налогов на имущество

Физлицам эти налоги начисляются налоговой инспекцией на основании данных об имуществе.

Учитываются сведения об имуществе, кадастровой стоимости земли и строений, мощности двигателя автомобиля, периоде владения, коэффициентах, ставках, вычетах и льготах.

В этом году налоговики сформировали физлицам 67,1 млн уведомлений для уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество, говорится в сообщении ФНС. Из них 44,6 млн (66,5%) отправлены в бумажном виде и 22,5 млн (33,5%) - в электронном виде в "Личном кабинете налогоплательщика" (на 16% больше по сравнению с прошлым годом).

Порядок направления налоговых уведомлений не поменялся. Как и раньше, они отправлены по почте заказными письмами или размещены в электронной форме пользователям "Личного кабинета налогоплательщика". Также можно получить налоговое уведомление в любом налоговом органе либо через уполномоченный МФЦ, подав заявление.

Оплатить налоги, указанные в налоговом уведомлении, можно через сервис "Заплати налоги" или в "Личном кабинете налогоплательщика" на сайте ФНС. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС. Уплатить налоги также можно по QR-коду или по штрихкоду из налогового уведомления, в банке с указанием УИН платежа, в кассах местных администраций, на почте или в уполномоченном МФЦ, перечисляют в налоговой службе.

Если нет возможности посетить почту, чтобы забрать заказное письмо с налоговым уведомлением, то можно любым удобным способом или через интернет-сервис "Обратиться в ФНС России" направить в налоговый орган просьбу предоставить уникальные идентификаторы начислений (УИН), указанные в направленном уведомлении. "В таком обращении указываются сведения о его авторе, которому направлено налоговое уведомление: информация о фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного документа, удостоверяющего его личность (вид, серия, номер, дата выдачи, кем выдан), идентификационном номере налогоплательщика (ИНН), указываемом по желанию заявителя, адресе электронной почты для направления ответа на обращение (сведений об УИНе), а также о налоговом периоде, в отношении которого запрошены сведения. В дальнейшем уплата налогов по УИН возможна с использованием сервиса "Заплати налоги" на сайте ФНС России либо иным способом, в том числе через терминалы и сервисы банковских организаций", - рассказывают в ФНС.

Если налогоплательщик не заплатит имущественные налоги вовремя, то уже со 2 декабря 2021 года, задолженность начнет расти каждый день: будут начисляться пени. В этом случае налоговый орган направит неплательщику требование об уплате. Если должник его не исполнит, тогда налоговики обратятся в суд за принудительным взысканием налогов. Далее долг будут взыскивать судебные приставы, которые могут принять ограничительные меры: например, заблокировать банковский счет должника или арестовать и принудительно реализовать его имущество, предупреждают в ФНС.