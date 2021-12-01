ФСБ задержала 85 нелегальных оружейников в 30 регионах России

ФСБ во взаимодействии с МВД и Росгвардией провели в ноябре крупную спецоперацию против нелегальных оружейников в 30 регионах страны.

Как сообщили корреспонденту "РГ", в Центре общественных связей ФСБ России было задержано 85 человек, которые занимались переделкой травматического и охолощенного оружия в боевое, а также изготавливали патроны к ним. Кроме того было ликвидировано 17 подпольных оружейных мастерских. Из незаконного оборота было изъято 353 единицы огнестрельного оружия, как отечественного, так и иностранного производства.

На кадрах оперативного видео показан внушительный изъятый арсенал, в том числе пулеметы и автоматы как современные, так и времен войны. Среди них - шесть пулеметов, в том числе - "РПК", "ДП-27" и "МО-42", а также - 23 автомата - "АК-103", "АКМ", "АК-47", "АКС-74У" и "АКМС". Также у нелегальных оружейников изъяты 18 пистолетов-пулеметов "ПП111", "ППС", "VZ-26", "МР-40", "MG-42", "Кедр". А еще - 224 пистолета и револьвера знаменитых советских, российских и иностранных брендов - "ПМ", "ТТ", "ПММ", "Гроза", "Хорхе", "Марголина", Terminator, Stalker, Luger, RECK, Agent, ROHM, Glock, Walther, Mauser, Retay, Rec, Taurus, Grand Power, SMAction, Smith&Wesson и "Наган".

В изъятом арсенале также присутствовали 104 карабина, винтовки и ружья. Среди них - винтовки "Мосина", "СВД", "Сайга", "ТОЗ", "СКС", "Вепрь", "ИЖ, ""СВТ", "Тигр", "Вепрь", "ВепеШ", Hatsan, Mauser К-98. Кроме того у нелегальных "подпольщиков" изъяли 10 артиллерийских снарядов, 14 противопехотных мин и 30 ручных гранат "Ф-1", "РГД-5", "РГ-33" и "ЯГД". А также более 11 000 патронов различного калибра, около 30 кг пороха и тротила и 12 приспособлений для бесшумной стрельбы.

Задержания и обыски по местам проживания злоумышленников прошли в Москве, Бурятии, Мордовии, Удмуртии, Чувашии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях. А также в Архангельской, Белгородской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Кемеровской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Оренбургской, Рязанской, Самарской, Свердловской, Смоленской, Томской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской и Ярославской областях.

Как отметили в ЦОС ФСБ, преступная деятельность "предельщиков" будет квалифицироваться в соответствии с изменениями статей 222 и 223 УК РФ, которые вступили в силу 12 июля 2021 года и усилили ответственность за нелегальный оборот оружия.