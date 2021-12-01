Где в России удастся использовать солнечную и ветряную энергии

Солнечные панели и ветряки получают все большее распространение в нашей стране как источники электроэнергии для отдельных домохозяйств.

Но также растет количество разочарованных в них людей. Проблема в том, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) часто пытаются использовать в регионах, где они не эффективны.

Речь совсем не о том, что на юге солнца больше, а в прибрежных районах сильнее ветер. Света может быть достаточно и на севере, а ветер может быть силен и в центре страны, где до побережья несколько дней пути на автомобиле.

Во-первых, для определения степени эффективности ВИЭ нужно взять карту солнечной активности и силы ветров по регионам России. Но даже после ее изучения однозначно сказать об экономической целесообразности установки на загородном участке солнечных панелей и ветряка не получится.

Нужно сравнить затраты на покупку, монтаж и обслуживание ВИЭ и сравнить их с регулярными платежами за электричество. Часто оказывается, что дешевый ветряк окупится через десять и более лет. Выгода на бумаге будет даже в этом случае, но стоит ли игра свеч с учетом обслуживания оборудования ВИЭ, у многих вызовет сомнения.

Необходимо учитывать климатические особенности региона проживания. Например, в Арктике ветер сильный, но большую часть времени ветровые станции там будут либо работать на свой обогрев, либо просто заледенеют и придут в негодность зимой.

Почему в Саудовской Аравии до сих пор добывают нефть, а не перешли на солнечную энергетику, благо географическое положение позволяет? Дело в том, что она там неэффективна и пока очень дорога. Причина - ветер. Он засыпает пылью и песком солнечные панели, на их очистку уходит время, и, естественно, это стоит денег. В нашей стране подобные проблемы могут возникнуть почти во всех южных и восточных регионах.

Кроме этого, любая солнечная панель - это большой парус. При сильном ветре их просто срывает с креплений, они ломаются и приходят в негодность. Здесь, главным образом, проблемы возникают у людей, ставящих панели на крыши домов. Можно услышать довод, что в Италии, Греции и Испании таких трудностей нет, а на крыше каждого дома есть солнечный фотоэлемент. Но если смотреть внимательно, то дома в этих странах построены совсем по другому принципу, чем в России. Связано это с меньшим количеством осадков. Их крыши более пологие и, соответственно имеют меньшую парусность.

Аналогичные проблемы есть у ветряков, которые уже оскандалились в этом году из-за штиля в Северном море. Считается, что их максимальный коэффициент полезного действия - 59%. Пока он не превышает 40% в выкладках ученых, а в реальности не достигает 30%. Зимой они могут работать только на собственный обогрев. А в большинстве наших особо ветряных регионов, находящихся не на побережье, наибольшая сила ветра приходится на зиму.

Да, в нашей стране очень много территорий, где ветряки смогли бы удачно отработать в течение летнего сезона. Но вот пережить холодное время года им хорошо удастся только на юге европейской части России. Во всех остальных регионах у них есть шанс серьезно сломаться. А это дорогостоящий ремонт или даже замена генератора.

Поэтому для выбора альтернативного источника энергии нужно смотреть не только приблизительные объемы света солнца и силы ветра, которыми можно воспользоваться, но и на местные условия. У нас слишком большая страна, чтоб можно было пользоваться одной формулой.