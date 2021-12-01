Где в России удастся использовать солнечную и ветряную энергии

Новости

В Пентагоне заявили об отсутствии планов по созданию азиатского аналога НАТО 05:46
В Гидрометцентре сообщили о похолодании в Москве с 10 декабря 05:22
Экипаж рейса Магадан-Новосибирск отстранили от работы после обледенения 05:08
В Индонезии 1 человек погиб и 40 пострадали при извержении вулкана Семеру 04:54
Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране 04:25
С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий 04:00
Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию 03:51
"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру 03:41
Меркель в последнем обращении к гражданам призвала прививаться от COVID-19 03:25
В Германии 72-летний пилот посадил самолет на автобан и спровоцировал ДТП 02:46
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни 01:58
Белый дом подтвердил проведение переговоров лидеров России и США 7 декабря 01:32
Пушилин заявил о необходимости диалога с Зеленским "о соседстве" 00:01
Минобрнауки проведет международный турнир по Dota 2 и League of Legends 04.12.2021
Митрополит Иларион: Ряд храмов и монастырей игнорируют меры против пандемии 04.12.2021
Германская СДПГ одобрила сделку по правительственной коалиции 04.12.2021
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Саудовской Аравии 04.12.2021
Страны ЕС могут открыть совместную дипмиссию в Афганистане 04.12.2021
В Пакистане более ста человек обвинили в линчевании бизнесмена 04.12.2021
В Турции предотвратили покушение на Эрдогана 04.12.2021
"Локомотив" на своем поле проиграл "Уралу" 04.12.2021
Ученые выяснили, как штамм ковида программирует иммунную защиту переболевшего 04.12.2021
В Москву идут 15-градусные морозы 04.12.2021
Ученые объяснили, как омикрон-штамм сделал COVID-19 "более человечным" 04.12.2021
Украинский военный вертолет нарушил госграницу Беларуси 04.12.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
Как за 28 дней в Москве и Подмосковье справились с эпидемией натуральной оспы в 1960 году
05.12.2021 05:00
Рубрика: Экономика

Где в России удастся использовать солнечную и ветряную энергии

Текст: Сергей Тихонов
Российская газета - Неделя № 273(8624)
Солнечные панели и ветряки получают все большее распространение в нашей стране как источники электроэнергии для отдельных домохозяйств.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но также растет количество разочарованных в них людей. Проблема в том, что возобновляемые источники энергии (ВИЭ) часто пытаются использовать в регионах, где они не эффективны.

Фото: iStock
Смогут ли альтернативные источники энергии стать в России основными

Речь совсем не о том, что на юге солнца больше, а в прибрежных районах сильнее ветер. Света может быть достаточно и на севере, а ветер может быть силен и в центре страны, где до побережья несколько дней пути на автомобиле.

Во-первых, для определения степени эффективности ВИЭ нужно взять карту солнечной активности и силы ветров по регионам России. Но даже после ее изучения однозначно сказать об экономической целесообразности установки на загородном участке солнечных панелей и ветряка не получится.

Нужно сравнить затраты на покупку, монтаж и обслуживание ВИЭ и сравнить их с регулярными платежами за электричество. Часто оказывается, что дешевый ветряк окупится через десять и более лет. Выгода на бумаге будет даже в этом случае, но стоит ли игра свеч с учетом обслуживания оборудования ВИЭ, у многих вызовет сомнения.

Необходимо учитывать климатические особенности региона проживания. Например, в Арктике ветер сильный, но большую часть времени ветровые станции там будут либо работать на свой обогрев, либо просто заледенеют и придут в негодность зимой.

Почему в Саудовской Аравии до сих пор добывают нефть, а не перешли на солнечную энергетику, благо географическое положение позволяет? Дело в том, что она там неэффективна и пока очень дорога. Причина - ветер. Он засыпает пылью и песком солнечные панели, на их очистку уходит время, и, естественно, это стоит денег. В нашей стране подобные проблемы могут возникнуть почти во всех южных и восточных регионах.

Кроме этого, любая солнечная панель - это большой парус. При сильном ветре их просто срывает с креплений, они ломаются и приходят в негодность. Здесь, главным образом, проблемы возникают у людей, ставящих панели на крыши домов. Можно услышать довод, что в Италии, Греции и Испании таких трудностей нет, а на крыше каждого дома есть солнечный фотоэлемент. Но если смотреть внимательно, то дома в этих странах построены совсем по другому принципу, чем в России. Связано это с меньшим количеством осадков. Их крыши более пологие и, соответственно имеют меньшую парусность.

В Поморье представили проект получения водорода из энергии приливов

Аналогичные проблемы есть у ветряков, которые уже оскандалились в этом году из-за штиля в Северном море. Считается, что их максимальный коэффициент полезного действия - 59%. Пока он не превышает 40% в выкладках ученых, а в реальности не достигает 30%. Зимой они могут работать только на собственный обогрев. А в большинстве наших особо ветряных регионов, находящихся не на побережье, наибольшая сила ветра приходится на зиму.

Да, в нашей стране очень много территорий, где ветряки смогли бы удачно отработать в течение летнего сезона. Но вот пережить холодное время года им хорошо удастся только на юге европейской части России. Во всех остальных регионах у них есть шанс серьезно сломаться. А это дорогостоящий ремонт или даже замена генератора.

Поэтому для выбора альтернативного источника энергии нужно смотреть не только приблизительные объемы света солнца и силы ветра, которыми можно воспользоваться, но и на местные условия. У нас слишком большая страна, чтоб можно было пользоваться одной формулой.

Инфографика "РГ" / Леонид Кулешов / Сергей Тихонов
Экономика Отрасли Энергетика

Главное сегодня

Посольство РФ в США: Россия не представляет угрозы какой-либо стране
Иммунолог предположил, что штамм "омикрон" уже проник в Россию
С 1 января 2022 года изменится ряд правил выплаты пенсий
"Союз-СТ-Б" со спутниками Galileo успешно стартовал с космодрома Куру
Вильфанд предупредил о суровой зиме в ряде регионов в ближайшие дни
Что будет с рублем после заседания ОПЕК+
Без клада и наследства: 4 способа накопить на достойную пенсию