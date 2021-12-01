Генерал США предрек Украине поражение в войне с Россией

Киев проиграет, если начнется вооруженный конфликт с Москвой. Об этом в интервью Gazeta.pl заявил бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Ходжес.

По его словам, было бы большим успехом, если бы Украина смогла причинить России серьезные потери. Но сейчас Киев на это не способен.

Западные СМИ в последнее время активно раздувают идею о том, что Россия якобы готовит наступление на Украину. В Москве подобные заявления не раз опровергали. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у Москвы нет никаких агрессивных намерений, а перемещение войск по территории России не должно никого волновать.