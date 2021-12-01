Гид по главным событиям ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction №23

Со 2 по 6 декабря в столичном Гостином дворе пройдет Международная ярмарка интеллектуальной литературы non/fiction №23. Уже вторая в этом году. Из-за пандемии предыдущая ярмарка была перенесена с декабря 2020-го на конец марте 2021-го. Но кто же откажется от еще одного большого книжного праздника? Таких точно нет среди 315 крупных и малых издательств, книготорговцев и институтов культуры из 18 стран, которые подготовили для гостей ярмарки свои лучшие книжные новинки.

В программе более 400 встреч, презентаций, дискуссий и даже спектаклей, которые будут идти нон-стоп на девяти дискуссионных площадках и стендах издательств. Участниками станут известные прозаики, поэты, драматурги, публицисты, иллюстраторы, переводчики, литературные критики, ученые и популяризаторы науки, педагоги, кинематографисты, кинокритики и путешественники. Выбирайте, кто вам больше по душе Борис Акунин или Шамиль Идиатуллин. Александр Архангельский или Максим Кронгауз, Рената Литвинова или Борис Минаев, Юрий Рост или Дина Рубина, Денис Драгунский или Марина Степнова…

Гостями онлайн-встреч станут зарубежные авторы и издатели. Среди них владелец издательства Francesco Brioschi Editore Франческо Бриоски, репортер-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Иэн Урбина (США), писатель, лауреат многочисленных литературных премий Жан-Клод Мурлева (Франция), писатель и журналист Эктор Фелисиано (Пуэрто-Рико), собиратель и исследователь культурного наследия зарубежной России Рене Герра (Германия)… Кстати, именно Германия в этом году стала почетным гостем ярмарки.

Площадка "Территория познания" распахнет свои книжные объятия для детей и их родителей. Главная тема детской программы "Потому что я такой" отсылает нас к строчкам Германа Лукомникова "Хорошо, что я такой, а не какой-нибудь другой". Интересно, а какой? Почему я такой? Что будет со мной дальше? Ответы на эти вопросы дети, и взрослые, будут искать вместе с детскими писателями, педагогами, психологами, музыкантами, артистами, художниками и лингвистами.

На входе посетителей встретит коллективная экспозиция некоммерческого партнерства "Альянс независимых издателей и книгораспространителей", объединяющего книжные организации из Владивостока, Вологды, Екатеринбурга, Казани, Москвы, Оренбурга, Санкт-Петербурга и Твери. В этом году своих читателей ждут 45 малых издательств из разных уголков страны.

Свое законное место в Гостином дворе также займет антикварная книга и букинистика. Это уникальная возможность оценить современное состояние издательского дела с оглядкой на его историю.

Книгу Ирины Краснопольской вместе с автором представят ведущие российские медики

Диагноз от Краснопольской

Книга "Диагноз от Краснопольской. Беседы о главном со звездами медицины" сложилась из интервью ведущего российского журналиста Ирины Краснопольской со светилами отечественной медицины.

Это 30 диалогов о жизни и здоровье. На презентации вместе с автором выступят и герои книги - академик РАН Лейла Адамян, главный врач больницы №15 Валерий Вечорко, президент НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, академик РАН Александр Румянцев.

Встреча пройдет 2 декабря, 16.15, Зона семинаров № 3.

Журнал "Родина" представит новую книгу своего шеф-редактора, доктора философских наук Семена Экштута "Если выпало в империи родиться".

2 декабря, 15.00, Зона семинаров № 3.

Гид по главным событиям non/fiction №23

Неканонический классик Венедикт Ерофеев.

Что мы знаем о Венедикте Ерофееве? Насколько его личность и биография совпадают с образом Венички, героя знаменитой поэмы "Москва - Петушки"? Как читать этот текст сегодня? Об этом - главред издательства "НЛО" Ирина Прохорова, филолог Олег Лекманов, исследователь творчества Венедикта Ерофеева Илья Симановский.

2 декабря, 15.00 -15.45, Зона семинаров №2.

Политех-talk "Как исследуют мозг: наука, этика, сообщество".

Что такое "расщеплённый мозг" и зачем его изучать? Как проводятся исследования в нейродисциплинах и что повлияло на этические стандарты научных экспериментов? Ответы на эти вопросы будут искать трое ученых: Ольга Сварник, Илья Захаров и Алексей Семихатов. Политех-talk приурочен к выходу в издательстве Corpus книги отец когнитивной нейронауки Майкла Газзаниги "Истории от разных полушарий. Жизнь в нейронауке".

02 декабря, 16.00 -16.45, Амфитеатр

Презентация книжных сериалов Bookmate Originals.

Книжные сериалы - новый конкурент кино. У них есть саундтреки, эпизоды обрываются в самый интересный момент, а сюжет создается группой авторов во главе с шоураннером. Как стриминговые сервисы изменили отношение к тексту, расскажут писатель и автор сериала "Возвращение пионера" Шамиль Идиатуллин, писательницы Евгения Некрасова и Саша Степанова, главный редактор Bookmate Originals Полина Бояркина.

2 декабря, 19.15 - 20.00, Лекторий.

Творческая встреча с Эдвардом Радзинским.

Историк, драматург и издаваемый во всем мире писатель расскажет о своих книгах, ставших бестселлерами, и новых проектах.

3 декабря, 12.00-12.45, Зона семинаров № 1.

Рисованный нон-фикшн: о чем нельзя говорить в комиксах.

На языке комикса можно говорить вообще о чем угодно! Можно рассказывать не только фантастические истории выдуманных миров, но и представлять биографии знаменитых людей, объяснять структуру мироздания, обсуждать сложные социальные и философские проблемы. Руководитель Центра рисованных историй Российской государственной библиотеки для молодежи Александр Кунин предлагает познакомиться с самыми яркими книжными проектами на русском языке.

3 декабря, 13.00 -13.45, Территория познания.

Презентация книги Юрия Роста "Групповой портрет на фоне жизни".

Известный журналист, фотограф и писатель Юрий Рост представит новую книгу, которая завершает серию, где ранее выходили "Групповой портрет на фоне мира" и "Групповой портрет на фоне века". Автор создал особый жанр, представляющий собой органическое слияние текста и фотографии.

3 декабря, 17.15 -18.00, Зона семинаров №1.

Вечер с итальянским акцентом.

"Вечер с Итальянским акцентом" - билингвальные читки отрывков из произведений, изданных на русском и итальянском языках. Среди участников Евгений Водолазкин, Григорий Служитель, Нарине Абгарян, Леонардо Марчелло Пиньятаро, Сидней Вичидомини…

3 декабря, 17.15 -18.00, Амфитеатр.

"Время вышло": современный антиутопический рассказ.

"Время вышло" - попытка ухватить реальность, создать слепок настоящего и всмотреться в будущее. Сборник рассказов представят издатель "Альпина нон-фикшн" Павел Подкосов, Андрей Рубанов, Вадим Панов, Дмитрий Захаров, Алиса Ганиева, Денис Драгунский, Сергей Шаргунов.

3 декабря, 19.15 -20.00, Зона семинаров №2.

Презентация книги Шамиля Идиатуллина "Все как у людей".

В новой книге писателя собраны захватывающие истории, где фантастическая фабула сочетается с отчаянным психологизмом. Здесь маленький человек мал, а древнее зло огромно, город детства исчезает с гугловских карт, а деды общаются с далекими внуками через ИИ-переводчиков.

4 декабря, 13.00 -13.45, Авторский зал

Презентация книги Бориса Акунина "Русский в Англии".

Борис Акунин с прямым включением из Лондона и модератор, журналист Екатерина Котрикадзе представят новую книгу автора "Русский в Англии: Самоучитель по беллетристике". Это будет интересная беседа для всех, кто любит творчество Бориса Акунина и тех, кто только мечтает стать писателем.

4 декабря, 15.15-16.00, Амфитеатр.

Презентация книги Тимура Бекмамбетова "Скринлайф: В поисках нового языка кино".

Screenlife - новый формат сторителлинга. Все, что видит зритель, происходит на экране компьютера или планшета. Вместо декораций - рабочий стол, вместо действий героя - курсор. Идеолог скринлайфа Тимур Бекмамбетов расскажет, как создавать кино на экране своего компьютера.

4 декабря, 18.15-19.00, Амфитеатр.

Дина Рубина представит новую книгу "Маньяк Гуревич".

"Любители триллеров могут расслабиться: мой "Маньяк Гуревич" не имеет к криминальному чтиву никакого отношения, признается автор. Жизнеописание в картинках - вот что такое этот роман. Вот что такое эти разные сцены: смешные и грустные, пронзительные и щемящие; и трогательные, и любовные… как сама наша такая мимолетная жизнь

4 декабря, 20.15-21.00, Зона семинаров № 2

ХХ век глазами школьников.

Поговорим, как изменилось восприятие советской истории с 1990-х годов и зачем подростки исследуют историю своей семьи и своего края, города или деревни. Разговор о школьном исследовательском конкурсе "Человек в истории. Россия - ХХ век" с писателями Людмилой Улицкой и Александром Архангельским, издателем Ириной Прохоровой, историком Никитой Соколовым.

5 декабря, 17.00 -17.45, Территория познания.

О чем молчат тихие книги.

Тихие книги, или книги без букв, массово пришли в Россию не так давно. Они красивые, мудрые, иногда не очень понятные. Еще больше вопросов вызывают способы работы с ними - как прочитать книгу, где нет слов? О чем говорить с ребенком? Разобраться помогут эксперты - специалисты ВГБИЛ Мария Пономаренко и переводчик и издатель Михаил Визель.

6 декабря, 11.00-11.45, Территория познания.

Кто ответит за перевод?

Коверкают ли наших писателей в других странах? Таким вопросом задался 100 лет назад Корней Чуковский, известный писатель и переводчик. И для пущей убедительности добавлял: "Неверный перевод есть злостная клевета на автора". Двадцатилетие XXI века показало "взлом" прежних кодов морали и нравственности. Понятны ли нравственные установки одной страны чужестранному читателю? Об этом поговорят участники дискуссии, посвященной 10-летию Института перевода.

6 декабря, 15.00 -15.45, Авторский зал.

Важно

Билеты на ярмарку non/fiction №23 продаются только онлайн на официальном сайте.

К услугам посетителей:

Билет x5 - на пять проходов на ярмарку. Его можно использовать либо как абонемент для одного посетителя, планирующего посещать non/fiction ежедневно, либо как оптимальный вариант для похода на ярмарку всей семьей или дружеской компанией численностью до пяти человек. Цена: 1000 рублей.

Обычный билет на один проход на ярмарку. Цена: 400 руб.

Льготный билет на ярмарку (перед покупкой следует изучить список тех, кто имеет право на льготный билет либо право бесплатного прохода на ярмарку). Цена: 250 рублей.

В понедельник, 6 декабря, вход на ярмарку для льготных категорий посетителей будет свободным!