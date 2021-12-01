Глава ВТБ назвал основные вызовы 2022 года

Главным вызовом следующего года глава банка ВТБ Андрей Костин считает стабилизацию инфляции без избыточного охлаждения экономики. Об этом он сообщил в кулуарах инвестиционного форума "ВТБ капитала" "Россия зовет!".

"Главный вызов - стабилизация инфляции без избыточного охлаждения экономики. Это, кстати, вызов и для центральных банков во всем мире", - заявил Костин, чьи слова передает ТАСС. Более долгосрочные вызовы, по мнению главы ВТБ, связаны с адаптацией российской экономики к энергопереходу, необходимостью решать демографические проблемы и обеспечивать наличие в стране ключевых передовых технологий. При этом он подчеркнул, что есть риски отстать в развитии ключевых технологий и быть исключенными из периметра торговли ключевыми компонентами.

По мнению Андрея Костина, главная возможность 2022 года - занять новые ниши, а также найти географии со стабильными условиями ведения бизнеса, в том числе хорошо обеспеченные энергоресурсами по приемлемым ценам.

Ранее в рамках форума глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассказал о концессионных проектах на Дальнем Востоке и в Арктике. По его словам, на две трети из них направлены на создание инфраструктуры для инвестиционных проектов и одна треть - для социальных проектов.