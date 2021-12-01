Алексей Чекунков оценил долю инвестпроектов на Дальнем Востоке и в Арктике

Концессионные проекты на Дальнем Востоке и в Арктике на две трети направлены на создание инфраструктуры для инвестиционных проектов и на одну треть - для социальных проектов. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков в ходе инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовет!".

Единственным способом ускорить запуск инвестпроектов и создать инфраструктуру в населенных пунктах Дальнего Востока Чекунов назвал инфраструктурную ипотеке. "Мы назвали этот механизм Дальневосточной и Арктической концессиями. Он позволяет государству гарантировать инвесторам возврат их инвестиций как в объекты промышленной инфраструктуры для инвестпроектов, так и социальной инфраструктуры для людей, которые будут работать на новых предприятиях, в течение 10-15 лет из средств госпрограммы", - подчеркнул министр.

Он также уточнил, что сегодня в работе 35 концессионных проектов общим объемом 270 млрд рублей. При этом цель - портфель порядка 500 млрд рублей. "Портфель наполняется достаточно быстро, группа ВТБ принимает в этом активное участие - в частности, в Магаданской области. Диапазон проектов достаточно широкий. По объему средств примерно две трети, около 67%, это инфраструктура для инвестиционных проектов. Дальний Восток и Арктика - это кладовые полезных ископаемых, новые крупные промышленные кластеры, которые требуют инфраструктуру. И треть - это социальные проекты", - сообщил глава Минвостокразвития .

В качестве примеров таких инвестпроектов министр привел выработку электроэнергии нового поколения при помощи атомных станций малой мощностив Якутии. А также освоение Баимского медно-порфирового месторождения на Чукотке. В числе новых объектов социальной инфраструктуры Алексей Чекунков назвал проект по улучшению сферы здравоохранения в Магадане.