Годовая инфляция за прошедшую неделю составила 8,38%

Инфляция в России с 23 по 29 ноября составила 8,38% в годовом выражении по сравнению с 8,05% неделей ранее, говорится в обзоре "О текущей ценовой ситуации", подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 23 по 29 ноября инфляция составила 0,46%, - уточняется в обзоре. - Основной вклад внес рост цен в секторе туристических и регулируемых услуг (+1,37%), а именно удорожание поездок в Турцию на 55,2%. Рост цен на продовольственные товары замедлился до 0,24% (0,3% неделей ранее) при ускорении снижения цен на плодоовощную продукцию (-0,38% после -0,1%)".

В Минэкономразвития указывают, что темпы роста цен на непродовольственные товары снизились до 0,17%, в том числе за счет замедления роста цен на автомобильный бензин.