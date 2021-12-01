Информацию об отмене доверенности включат в общедоступный реестр

У граждан России появится возможность публиковать сведения об отмене доверенности в форме электронного документа. Такие поправки в Гражданский кодекс Совет Федерации одобрил на заседании первого декабря.

Сейчас статья 189 ГК предписывает известить об отмене доверенности лицо, которому такая доверенность была выдана, а также известных ему третьих лиц, для представительства перед которыми была выдана доверенность. Если доверенность была совершена в нотариальной форме, то сведения об ее отмене вносятся нотариусом в реестр нотариальных действий и предоставляются неограниченному кругу лиц с использованием интернета.

Закон позволит участникам гражданского оборота оперативнее получать информацию об отмене доверенностей, отметил член Комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Олег Цепкин.

Согласно документу, если при отмене третьи лица не были извещены об этом ранее, то они считаются извещенными о такой отмене на следующий день после внесения этих сведений в реестр уведомлений об отмене доверенностей. Реестр распоряжений об отмене доверенности будет вести Федеральная нотариальная палата.

При этом сохранится существующая возможность публиковать сведения об отмене доверенности в печатном издании, если доверенность была составлена в письменной форме. Таким образом сохраняются гарантии прав граждан и юридических лиц, находящихся на территориях, где с отсутствует доступ к интернету или где он ограничен.