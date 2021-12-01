Ипотеку стали брать чаще, но выплачивать дольше

Ипотечные кредиты вновь пошли в рост. Второй месяц подряд после резкого падения в июле-августе число кредитов увеличивается, свидетельствуют данные Банка России.

В октябре в России было выдано 161 784 ипотечных кредита (на 4071 кредит, или на 2,6%, больше, чем месяцем ранее). Объем выданных кредитов также превысил значения прошлого месяца: если в сентябре россияне получили 476,8 млрд рублей, то в октябре - уже 500,6 млрд. Сейчас число кредитов сопоставимо с выдачами июля-августа 2020 года, когда спрос активно стимулировала ипотека с господдержкой.

В то же время продолжает расти средневзвешенный срок ипотеки. В сентябре кредиты брали в среднем на 247 месяцев (около 20,5 года), в октябре уже на 251 (почти 21 год). Средневзвешенная ставка за месяц немного снизилась - с 7,73% в сентябре до 7,7% в октябре.

По сравнению с октябрем прошлого года объемы выдачи ипотеки упали на 8,4%, а количество - на четверть (было 212 тысяч). Однако октябрь 2020 года был одним из пиковых месяцев по выдаче ипотеки, поскольку предполагалось, что к 1 ноября льготная программа перестанет действовать.

В первой половине ноября количество выданных ипотечных кредитов в России выросло на 15% по сравнению с началом октября, объемы выдачи - на 11%, сообщает ДОМ.РФ (по предварительной оценке, было выдано 58 тысяч кредитов на 186 млрд рублей). Общая выдача по итогам ноября будет меньше, чем год назад, считают в аналитическом центре компании, но значительно больше, чем в ноябре "доковидного" 2019 года (на 22-33% по количеству и на 65-71% по сумме). Это значит, что рынок восстановился и превысил докризисный уровень, считают в ДОМ.РФ. По итогам 2021 года выдача ипотеки составит 1,8-1,9 млн кредитов на 5,4-5,5 трлн рублей, что на 4% больше рекордных показателей предыдущего года в количественном выражении и на 23% в денежном, прогнозируют в ДОМ.РФ.

Период выплаты ипотеки стал длиннее на полгода

Между тем ЦБ в аналитической записке об оценке потенциального спроса на ипотеку отмечает, что уровень проникновения ипотеки в России уже в 2017 году был выше, чем в большинстве других стран с формирующимися рынками - 15% от взрослого населения. При сохранении текущих тенденций к 2030 году он может достичь уровня развитых стран. Однако устойчивость таких темпов развития вызывает опасения. В 14 регионах (включая Москву и Санкт-Петербург) обслуживание ипотеки уже проблематично с точки зрения средних доходов. Число семей, которые смогут получить и обслуживать ипотеку на новостройки, до середины 2025 года не превысит 3-4 млн. После этого может быть резкое падение спроса (до 250 тысяч семей в год), что негативно скажется на рынке жилья и строительстве.