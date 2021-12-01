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01.12.2021 09:26
Рубрика: Власть

Как добиться признания дипломов переезжающих в РФ врачей и учителей

Текст: Владимир Емельяненко
С ноября 2021 года вступил в силу новый порядок подтверждения советских дипломов соотечественников - педагогов и врачей, переезжающих на постоянное место жительство в Россию.

- За месяц мы поняли, что предыдущая система, плохая, но работала, а новая еще жестче ограничивает возможности найма на работу соотечественников. - говорит администратор Содружества "Казахстанцы России" в Екатеринбурге Наталья Маликова. - Мало того, что педагогам из Казахстана не учитывают стаж и категорию, что резко снижает зарплаты, так еще они, имея дипломы о высшем образовании на русском языке, обязаны сдавать экзамен по русскому языку по программе мигрантов. Зачем?

По данным "Казахстанцев России", из 190 педагогов 101 педагог вынужден, успешно сдав экзамены и подтвердив диплом, все же или менять профессию, чтобы зарабатывать, или возвращаться в Казахстан, где у них зарплата выше. Похожая картина с врачами. Из 150 вакансий в разных городах Свердловской области врачи-переселенцы из Казахстана по госпрограмме "Соотечественники" могли бы закрыть эти вакансии, но у них экзамен по подтверждению диплома долгий, дорогой (часто надо ехать в Москву), а зарплата потом будет как у начинающего интерна.

Итог нововведений: в гражданство России квалифицированным специалистам вступить проще, чем получить работу даже там, где очевиден дефицит кадров - врачей и учителей. Не все выдерживают: только из Свердловской области из 100 педагогов 57 вернулись обратно в Казахстан, где у них зарплаты выше в два с лишним раза.

Таких опытных специалистов, по данным Форума переселенческих организаций, переехавших в Россию из стран СНГ - чаще из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Беларуси и Украины - много. Они вынуждены, получив российское гражданство, жить и работать в стране исхода, чтобы обеспечивать свои семьи, которые переехали в Россию. Семьи разделены, а страна теряет квалифицированных специалистов, которых не хватает. Эти проблемы возникают у соотечественников, которые поступили в институты ещё в эпоху СССР. Именно эти люди с дипломами 1994-1999 годов, получив знания не ниже уровня россиян, вынуждены проходить долгий и сложный путь переаттестации без учета их стажа.

- Допуск к профессиональной деятельности имеет три составляющие - признание документа об образовании, наличие сертификата и сдача экзамена на владение русским языком, -комментирует ситуацию заместитель начальника Управления организации контроля качества оказания медицинской помощи населению Росздравнадзора Алексей Прыкин, - мы не имеем отношения к признанию дипломов. Это компетенция Рособрназдора и Минздрава. ГУ по вопросам миграции МВД РФ занимается экзаменом по русскому языку.

Росздравнадзор рекомендует врачам и педагогам обращаться в эти ведомства, чтобы совершенствовать правила подтверждения их дипломов. Ведь по факту уже россиян поставили в те же рамки, что и иностранцев из стран дальнего зарубежья.

- Мы направили наши предложения Минздраву, Рособрнадзору и Росздравнадзору - упростить прохождение сертификации, перевести ее из Москвы в регионы, - говорит руководитель проекта "Право на Родину" Форума переселенческих организаций Евгений Бобров, - убрать прохождение первичной сертификации для врачей, прошедших тематическое усовершенствование в России свыше 144 часов и имеющих высшую категорию. Еще просим рассмотреть логичность сдачи экзамена по русскому языку для соотечественников. Иначе все разговоры об открытости страны для специалистов - пустые разговоры.

Предложения Форума так же переданы в ГУ МВД РФ по вопросам миграции и Минюст. 

Власть Право

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