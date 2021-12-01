Как семья Ушаковых с нуля открыла свой экологический бизнес и что из этого вышло

Ростовские предприниматели супруги Рита и Николай Ушаковы при поддержке донского центра "Мой бизнес" запускают производство бумажных пакетов и биоразлагаемых крышек для стаканчиков под горячие и холодные напитки. В декабре будут выпущены первые 3,5 миллиона таких безвредных крышек.

Рита и Николай Ушаковы растят троих детей и, конечно, хотят, чтобы они жили в здоровой и экологичной среде, питались натуральными продуктами. "Наша семья с самого начала является адептами осознанного потребления. Мы следим за "правильным" бытом, хотим жить в стенах, которые не излучают вредные вещества, одеваться в вещи, которые не вредят организму", - говорит Рита Ушакова. Но, как говорил классик, нельзя жить в обществе и быть свободным от него. И поэтому нужно по мере сил улучшать это качество жизни. Поэтому Ушаковы, ежедневно сталкиваясь с тем, как молодежь пьет кофе из пластиковых стаканчиков, задумались над тем, чем можно заменить вредную упаковку. Создать свой небольшой бизнес и передать его в будущем своим детям.

- Бумажная, экологичная упаковка как продукт массового потребления будет только развиваться и вытеснять неэкологичный пластик, - уверена Маргарита. - Сейчас в России эта проблема обсуждается уже на законодательном уровне.

Вначале рассматривали идею производства одноразовых пакетов и крышек из кукурузного крахмала, но потом от нее отказались, так как на такой продукт спрос в России еще не сформирован. Решили занять более востребованную нишу - производство бумажных одноразовых пакетов и крышек из биоразлагаемого материала для горячих и холодных напитков. Пить кофе из стаканчика с такой крышкой не вредно для здоровья, чего не скажешь о пластиковых крышках. Ведь при контакте с горячей водой пластик выделяет токсичные вещества, которые вместе с кофе попадают в организм.

Обязанности распределили просто: муж - глава семьи - стал генеральным директором, жена - его заместителем и главным бухгалтером, а по совместительству оставалась хранительницей очага. Все решения принимают вместе, на совете семьи. Надо сказать, в бизнесе Ушаковы не новички. Пробовались в сфере услуг - разрабатывали и создавали на заказ сайты, организовывали мероприятия. На разработку нового направления ушло два года. Помогало региональное агентство поддержки предпринимательства "Мой бизнес" - консультациями по бухгалтерскому учету, составлению бизнес-плана компании.

Сырье Рита и Николай берут у отечественных производителей. Это большой плюс: предприятие не зависит от курса валют

Просчитали финансовые показатели и выстроили экономическую модель, советуясь с экспертами. Изучали рынок, ездили на тематические выставки, знакомились с продуктами основных игроков. И когда приступили к реализации своего проекта, сразу "включили" функцию многозадачности: решением главных вопросов нужно было заниматься параллельно. Одним из них был поиск помещения.

Несмотря на кажущуюся доступность мест под аренду (ведь многие предприниматели в кризисный период освобождают их), подходящих для нового производства помещений оказалось совсем мало.

- У нас были четкие требования по температурному режиму, мощности электросетей, размерам погрузо-разгрузочной зоны, даже качеству и покрытию полов. Рассматривали также наличие подъездных путей для еврофур, а также возможность каникул по оплате аренды, - рассказали предприниматели. - Именно с такими характеристиками мы и подобрали место под производство, помещение в 400 квадратных метров недалеко от областного центра. Аренда обходится в среднем 500 рублей за квадратный метр.

В это же время искали поставщика сырья - исключительно экологичного: им должна была стать бумага, полученная либо из макулатуры, либо из целлюлозы. Нашли отечественных производителей сырья с качественным материалом. Это большой плюс: предприятие не будет зависеть от курса валют. Третья задача, которая также была решена, - поиск оборудования для производства бумажного пакета. Заключили договор с китайским заводом на поставку автоматизированной производственной линии. Условием была замена всех ключевых узлов на узлы японских, американских, французских и тайваньских производителей. Так что линия обошлась весьма дорого. Оборудование доставила логистическая компания, это существенная статья расходов, которая включает в себя транспортировку по территории Китая, таможенную очистку, страхование, перевозку по территории России, разгрузочно-погрузочные работы. Оборудование наконец прибыло - 22 ноября началась его приемка.

"Мой бизнес" помог не только консультациями. "Мы получили финансовую поддержку как новая компания под минимальный один процент годовых, да еще и с отсрочкой платежа по основному долгу на полгода. Это очень лояльные условия. Еще предоставили комфортные рабочие места в коворкинге "Новый Ростов", где мы разместились до открытия нашего производства".