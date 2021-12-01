Какие мировые премьеры увидят зрители Союзного государства в декабре

В декабре в Минске и в Москве в рамках международного проекта TheatreHD, который показывает лучшие оперные и балетные спектакли мира на экране кинотеатров, пройдут показы самых любимых историй. Особая изюминка этого месяца - мировая премьера оперы "Эвридика", которую будет смотреть весь мир. Также зрители Союзного государства смогут увидеть и шедевры Юрия Григоровича.

Итак, в первый день зимы в кинотеатрах покажут документальный фильм "Мане: Жизнь на холсте", который перенесет зрителя в Королевскую академию художеств в Лондоне, чтобы увидеть первую выставку, посвященную исключительно портретам кисти французского художника Эдуарда Мане.

4 декабря зрители смогут "пересечь" океан и попасть в сверкающий зал нью-йоркской Метрополитен-оперы. Именно там состоится мировая премьера оперы "Эвридика", которую покажут в прямой трансляции.

В этот же вечер можно увидеть новую интерпретацию балета "Лебединое озеро". Классик современного танца Анжелен Прельжокаж размышляет: какой может быть сказка о лебеде, когда скоро не останется тех озер, где эта сказка могла бы случиться? Сохраняя энергию и драматизм музыки русского классика Петра Чайковского, Прельжокаж рассказывает историю любви девушки-лебедя и сына нефтяного магната.

В разгар декабря зрители могут насладиться спектаклем "Много шума из ничего" в постановке Шекспирового театра "Глобус". Это искрометная комедия, герои которой очень близки публике - настолько, что в одной из сцен Беатриче говорит свои реплики, держа за руку зрителя, стоящего в партере.

9 декабря покажут прямую трансляцию балета "Щелкунчик" Петра Чайковского прямиком из Лондона. Чудесная рождественская история с давних пор считается одним из самых приятных способов познакомиться с миром балета. В новой постановке Питер Райт хранит верность духу русской балетной классики.

Также в декабре смотрим документальный фильм "Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи". Зрители попадут на эксклюзивную ночную экскурсию, которая снималась специально для большого экрана. Это уникальная возможность увидеть произведения итальянского мастера во всех подробностях.

В канун Нового года зрители увидят "Бурю" - самую фантастическую пьесу Шекспира. Ее герои переживают невероятные приключения на волшебном острове, находят любовь, мстят обидчикам и получают свободу, а также отправятся на экскурсию по самой масштабной выставке работ Эдварда Мунка в Осло.

В католическое Рождество смотрим балет "Щелкунчик" на музыку Петра Чайковского в постановке Большого театра России. Главная рождественская сказка обязательная составляющая новогодних праздников - самая новогодняя постановка народного артиста СССР, Героя Социалистического Труда Юрия Григоровича.