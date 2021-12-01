Какие законы вступают в силу в декабре

В ЗАГСы можно будет обращаться не по месту прописки, иностранные граждане начнут сдавать при въезде отпечатки пальцев, за подделку обязательной маркировки товаров введут уголовную ответственность. Какие еще законы вступают в силу в декабре 2021 года - читайте в обзоре "РГ".
Социально значимые сайты будут доступны бесплатно
Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе "Ростелекома", использование опции потребует ее активации абонентом. "Абоненту нужно в личном кабинете активировать опцию "Социальный интернет". Доступ в личный кабинет предоставляется даже при нулевом или отрицательном балансе", - сообщили в компании.
В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам.
Список не является окончательным и может корректироваться.
Банкам запретят проставлять в договорах "галочки" за заемщиков
Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Теперь законодательно запрещается типографическим способом ставить галочки напротив дополнительной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на них заемщик должен отразить сам.
Кроме того, поправками устанавливается так называемый "период охлаждения" в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования. От нефинансовых услуг в большинстве случаев отказаться было нельзя.
Таким образом, период охлаждения для всех дополнительных услуг (это не только страхование, но и юридическое сопровождение, консультирование и т.п.) составит 14 календарных дней, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Перед предоставлением услуги все условия ее оказания (включая возможность отказа в последующие 14 дней) и ее стоимость должны быть отражены в заявлении на кредит и согласованы с заемщиком.
Заемщики смогут вернуть уплаченные за услугу (часто навязанную) деньги за вычетом фактически понесенных на дату отказа расходов, отмечает Дайнеко. "Для этого заемщик вправе подать кредитору заявление о возврате денежных средств. Кредитор будет обязан выплатить заемщику деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин", - добавляет эксперт.
Чаще всего при заключении кредитного договора предлагается (или навязывается) страхование: жизни или здоровья и от потери работы. "Принято считать, что с программой страхования стоимость кредита ниже, ввиду применения более низкой процентной ставки. Это не всегда так. Итоговая цена кредита со страховкой и без нее примерно одинаковая (в зависимости от размера разницы между ставками по кредиту в том или другом варианте). Разница исключительно в наличии страхования. Несмотря на то, что страхование позволяет получить более низкую процентную ставку, - это не способ экономии, поскольку стоимость страховки включена в кредит (задолженность в итоге больше)", - предупреждает Дайнеко.
При этом саму по себе такую услугу нельзя воспринимать как зло, уточняет эксперт. "Страхование - это важный элемент разумной предусмотрительности, снижения рисков при кредитовании. Нередко программы страхования, предлагаемые вместе с оформлением кредита, грешат повышенной стоимостью и не самыми лояльными условиями при наступлении страхового случая. Но не запрещено оформлять страховой полис самостоятельно в одной из аккредитованных банком страховых компаний на лучших условиях или по более низкой стоимости", - рассказывает Дайнеко.
По ее словам, если договор кредитования уже оформлен со страховкой, можно написать заявление на возврат страховой премии в период охлаждения, одновременно предоставив в банк новый договор страхования. Это позволит оставить пониженный процент по кредиту и снизить размер общей задолженности, внеся выигранные от перестрахования деньги на погашение тела кредита. Законных оснований для отказа замены страховки нет. Положительная (то есть в пользу заемщика) судебная практика это подтверждает, говорит Дайнеко.
Сайты аферистов заблокируют без суда
"Закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид", - ранее отмечал зампред Банка России Герман Зубарев.
Закон также дает регулятору право обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим вредоносное программное обеспечение. Мошенники завлекают граждан на фишинговые сайты (ресурсы, цель которых - кража платежных данных) выгодными предложениями, повышенным кешбэком, розыгрышами или просто необоснованно низкими ценами. Злоумышленники создают фишинговые ресурсы, активно встраиваясь в новостную повестку: Олимпиада, коронавирус, "Черная пятница", Новый год.
Как ранее сообщал в интервью "РГ" Герман Зубарев, интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т.п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт, оказались на втором месте по числу атак по итогам первого полугодия 2021 года (на них пришлось 10% нападений).
С начала 2021 года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более 2,2 тысячи мошеннических интернет-ресурсах с целью их проверки и последующего ограничения доступа к этим сайтам. Во втором квартале регулятор обратился к регистраторам доменных имен с запросами на проведение проверок и снятие с делегирования 1449 доменных имен, с использованием которых вели противоправную деятельность. В 2020 году Банк России инициировал блокировку около 7,7 тысячи мошеннических сайтов.
Дмитрий Лифанов, ведущий аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет", уверен, что нововведение ускорит реакцию на появление мошеннического ресурса и, как следствие, может предотвратить часть случаев обмана людей. "Но нужно учитывать, что после блокировки одного ресурса злоумышленники сравнительно легко могут создать другой, - указал Лифанов. - Блокировка замедлит хакеров, но одною ею проблема не решится".
Иностранцы с 29 декабря будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в РФ
Иностранные граждане, прибывшие в Россию для трудовой деятельности, будут обязаны проходить все эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда. Аналогичный порядок станет применяться при обращении гостей с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.
Иностранцев, прибывших в Россию без цели устроиться на работу, но на срок более 90 дней, также обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им будут даны на это те самые 90 дней со дня въезда. Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат.
В то же время по новым правилам трудовые мигранты обязаны будут в течение 30 дней пройти в медорганизациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркозависимости. При уклонении от похода в врачам срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания в РФ.
Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование надо будет пройти один раз, а медосвидетельствование - при каждом новом въезде в Россию. От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Беларуси и иностранцы в возрасте до 6 лет.
По задумке нововведения должны способствовать повышению санитарно-эпидемиологической безопасности, так как медобследование предусматривает тестирование, в том числе на наличие коронавируса. Кроме того, должна повыситься раскрываемость преступлений.
В декабре начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов
Этот закон станет базой для углеродного регулирования в стране, считают в минэкономразвития. Он предусматривает введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими. Для обеспечения этой деятельности предусмотрена система ESG-финансирования. Этот набор инструментов позволит на выгодных условиях привлекать деньги на реализацию "зеленых" проектов. Кроме того, созданы условия для развития низкоуглеродных отраслей - водородной и атомной энергетики, электротранспорта. Российский закон уже получил международную поддержку. Соответствие отечественной классификации "зеленых" проектов мировым стандартам признали в Climate Bonds Initiative - ведущей мировой методологической организации в этой области. В минэкономразвития полагают, что это повысит доверие иностранных инвесторов к российским проектам, поможет компаниям проще привлекать финансирование на специальных условиях.
Еще предстоит разработать 17 подзаконных актов, добавили в минэкономразвития. Они позволят уже в первой половине будущего года запустить климатические проекты, реализовать их по отечественным правилам, и обращение углеродных единиц. Первые организации, которые будут подтверждать достоверность отчетов компаний о выбросах парниковых газов, уже внесены в реестр Росаккредитации.
С 1 декабря за подделку маркировки вводится уголовная ответственность
С 1 декабря обязательная маркировка вводится для скоропортящейся молочной продукции - сроком годности 40 суток и меньше (за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, с какао или без). Для сыров и мороженого она стала обязательной уже с 1 июня этого года. С 1 сентября этого года к ним подключилась молочная продукция длительных сроков хранения (более 40 суток). И только с 1 декабря 2023 года будет введена обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.
Бизнес неоднократно пытался доказать властям, что маркировка молочной продукции - дело слишком затратное. Помимо 50 копеек за каждый пакет молока, придется раскошелиться на оборудование и выстроить логистику. А мороженщики летом заявляли о рисках возникновения дефицита, поскольку не все успели вовремя. Дефицита так и не произошло. Цены на молочную продукцию пока растут в пределах инфляции.
Также обязательной цифровая маркировка с 1 декабря станет для минеральной бутилированной воды. На втором этапе, с 1 марта 2022 года, маркировать будет нужно остальную бутилированную воду, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.
Бизнес просил отсрочить введение маркировки и вводить ее в три этапа: с 1 марта 2022 года - на воды минеральные лечебные, с 1 сентября 2022 года - на воды минеральные лечебно-столовые и столовые, а с 1 марта 2023 года - на воды питьевые. Так предприниматели пытались распределить во времени возникающие издержки. Но власти не пошли на послабления.
С 1 декабря также вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или саму продажу товаров (в том числе продовольственных) с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. За это предусматривается штраф до 300 тыс. руб. (для продовольственных товаров - до 400 тыс. руб.) или в размере заработной платы за период до двух лет. За подделку маркировки также могут приговорить к принудительным работам на срок до трех лет и, более того, лишить свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до полугода.
Кроме того, с 1 декабря вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. В частности, административная ответственность предусмотрена за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения. Ответить придется за ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать. Также ответственность предусмотрена, если товар промаркирован, но оператору системы "Честный ЗНАК" сведений об этом не предоставлено (или предоставлено с нарушениями).
Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке.
Сейчас маркируются шубы, табак, обувь и другие товары. Проходит эксперимент по маркировке пива. Но власти неоднократно высказывались за дальнейшее расширение номенклатуры маркируемых товаров. Например, недавно глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил маркировать рыбные консервы.
В декабре истекает срок перерасчета детских пособий
Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума.
Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.
В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.
Напомним, что новые правила господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России с 1 апреля.
В ЗАГСы можно будет обращаться не по месту прописки
Недавно была завершена работа по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Как сообщал ранее министр юстиции Константин Чуйченко, в электронный вид было переведено более 524 млн записей из архивов ЗАГС начиная с 1926 года. Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Это значит, что у человека перестанут спрашивать прописку.
"Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение", - отметил министр юстиции.
Также теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей. Можно будет также обратиться в МФЦ.
Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться, когда надо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или о заключении брака.