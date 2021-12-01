Какие законы вступают в силу в декабре

В ЗАГСы можно будет обращаться не по месту прописки, иностранные граждане начнут сдавать при въезде отпечатки пальцев, за подделку обязательной маркировки товаров введут уголовную ответственность. Какие еще законы вступают в силу в декабре 2021 года - читайте в обзоре "РГ".