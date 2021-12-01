Какие законы вступают в силу в декабре

Новости

Москвичей ждёт холодный и снежный декабрь 01:00
Россиянин Иосифов открыл счет голам за "Вильярреал" 00:52
В Швеции новым министром образования назначена женщина-трансгендер 00:23
В Гидрометцентре предупредили об усилении морозов и ураганном ветре 00:19
Названы блюда, которые не рекомендуется есть при воспалении организма 00:10
Жена наркобарона "Коротышки" Гусмана приговорена к 3 годам тюрьмы в США 00:04
Вирусолог сравнил омикрон с "монстром Франкенштейна" 30.11.2021
Вице-премьер Оверчук обсудил сотрудничество с премьером Таджикистана 30.11.2021
ВОЗ призвала пожилых людей воздержаться от международных поездок 30.11.2021
Карпин рассказал подробности встречи с игроками сборной России 30.11.2021
Противник санкций против России набирает популярность во Франции 30.11.2021
СМИ: Власти продлят срок обязательной регистрации корпоративных сим-карт 30.11.2021
Долг злостных неплательщиков за тепло в Москве составил 4,2 млрд рублей 30.11.2021
Инфляция в Евросоюзе побила рекорд 30.11.2021
В Австрии заработает новая служба госбезопасности 30.11.2021
Под Орлом ветер сломал главное дерево страны 30.11.2021
Карпин провел встречу с футболистами сборной России 30.11.2021
Россияне потратили в "черную пятницу" вдвое больше, чем год назад 30.11.2021
В ВОЗ призвали не "наказывать" страны, где выявлен "омикрон"-штамм 30.11.2021
За сутки 22 военнослужащих вылечили от коронавируса 30.11.2021
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа 30.11.2021
Титов прокомментировал слова Путина о ESG-подходе в бизнесе 30.11.2021
Список российских программ для предустановки на гаджеты дополнят 30.11.2021
Ростуризм: По меньшей мере 500 россиян не могут вернуться в Россию из ЮАР 30.11.2021
Подростка, напавшего на учителя в Пермском крае, будут лечить 30.11.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Вечорко: Даже выйдя из "красной зоны", визитеры не поверили в происходящее
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 00:00
Рубрика: Власть

Какие законы вступают в силу в декабре

Российская газета - Федеральный выпуск № 272(8623)

В ЗАГСы можно будет обращаться не по месту прописки, иностранные граждане начнут сдавать при въезде отпечатки пальцев, за подделку обязательной маркировки товаров введут уголовную ответственность. Какие еще законы вступают в силу в декабре 2021 года - читайте в обзоре "РГ".

В ЗАГСы можно будет обращаться не по месту прописки

Текст: Владислав Куликов
Вводится экстерриториальный принцип работы ЗАГСов. Это значит, что граждане теперь смогут обратиться для регистрации актов гражданского состояния в любой ЗАГС. Так что, скажем, оформить свидетельство о рождении ребенка можно будет не по месту прописки.

Недавно была завершена работа по формированию и наполнению Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Как сообщал ранее министр юстиции Константин Чуйченко, в электронный вид было переведено более 524 млн записей из архивов ЗАГС начиная с 1926 года. Создание реестра позволило перевести ЗАГСы на экстерриториальный принцип работы. Это значит, что у человека перестанут спрашивать прописку.

Фото: iStock
Как оформить онлайн выписки из ЗАГСа

"Раньше в большинстве случаев необходимо было обращаться в ЗАГС по месту наступления события (например, по месту рождения ребенка), по месту жительства или по месту хранения актовой записи. Только вступить в брак можно было в любом ЗАГСе. Новые изменения в законодательстве устраняют такое ограничение", - отметил министр юстиции.

Также теперь в любом ЗАГСе можно будет получить справки и повторные свидетельства, внести изменения и исправления в актовые записи, провести восстановление и аннулирование таких записей. Можно будет также обратиться в МФЦ.

В электронный вид было переведено более 524 млн записей из архивов ЗАГС, начиная с 1926 года

Как подчеркнул председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, особенно важными новые принципы могут оказаться, когда надо оперативно восстановить документы, например, свидетельство о рождении или о заключении брака.

Социально значимые сайты будут доступны бесплатно

Текст: Олег Капранов
С 1 декабря провайдеры, которые оказывают абонентам услуги по доступу в интернет (исключение - оказание услуги с использованием спутниковых сетей связи), обязаны бесплатно обеспечивать доступ к сайтам, информационным системам и программам, включенным в перечень отечественных социально значимых информационных ресурсов.
Фото: РИА Новости
Мишустин: Портал госуслуг должен стать очень простым и удобным для граждан

Как пояснили "Российской газете" в пресс-службе "Ростелекома", использование опции потребует ее активации абонентом. "Абоненту нужно в личном кабинете активировать опцию "Социальный интернет". Доступ в личный кабинет предоставляется даже при нулевом или отрицательном балансе", - сообщили в компании.

В список сайтов с бесплатным доступом входят портал госуслуг, сайты президента, правительства России, Совета Федерации, Госдумы, всех министерств и ведомств, сайты администраций регионов. Пользователи также получат бесплатный доступ к ряду соцсетей, мессенджеров, СМИ, банков, а также к сайтам доставки и маркетплейсам.

Список не является окончательным и может корректироваться.

Банкам запретят проставлять в договорах "галочки" за заемщиков

Текст: Роман Маркелов
Банкам будет запрещено заранее проставлять в кредитном договоре отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг. Свое согласие на них заемщик должен будет подтвердить собственноручно. Такие поправки в законодательство вступают в силу 30 декабря.

Изменения прежде всего нацелены на борьбу с проблемой навязывания дополнительных услуг при заключении кредитного договора. Теперь законодательно запрещается типографическим способом ставить галочки напротив дополнительной услуги в договоре кредитования. Свое согласие на них заемщик должен отразить сам.

Фото: iStock
Эксперт назвала пять способов улучшения кредитной истории

Кроме того, поправками устанавливается так называемый "период охлаждения" в 14 календарных дней на любые дополнительные услуги, если заемщик был вынужден приобрести их вместе с заключением договора кредитования. До этого возможность отказа от услуги без значительных финансовых потерь применялась лишь для страхования. От нефинансовых услуг в большинстве случаев отказаться было нельзя.

Таким образом, период охлаждения для всех дополнительных услуг (это не только страхование, но и юридическое сопровождение, консультирование и т.п.) составит 14 календарных дней, говорит эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко. Перед предоставлением услуги все условия ее оказания (включая возможность отказа в последующие 14 дней) и ее стоимость должны быть отражены в заявлении на кредит и согласованы с заемщиком.

Заемщики смогут вернуть уплаченные за услугу (часто навязанную) деньги за вычетом фактически понесенных на дату отказа расходов, отмечает Дайнеко. "Для этого заемщик вправе подать кредитору заявление о возврате денежных средств. Кредитор будет обязан выплатить заемщику деньги или сообщить об отказе с обоснованием причин", - добавляет эксперт.

Чаще всего при заключении кредитного договора предлагается (или навязывается) страхование: жизни или здоровья и от потери работы. "Принято считать, что с программой страхования стоимость кредита ниже, ввиду применения более низкой процентной ставки. Это не всегда так. Итоговая цена кредита со страховкой и без нее примерно одинаковая (в зависимости от размера разницы между ставками по кредиту в том или другом варианте). Разница исключительно в наличии страхования. Несмотря на то, что страхование позволяет получить более низкую процентную ставку, - это не способ экономии, поскольку стоимость страховки включена в кредит (задолженность в итоге больше)", - предупреждает Дайнеко.

Чаще всего при заключении кредитного договора предлагается страхование: жизни или здоровья и от потери работы

При этом саму по себе такую услугу нельзя воспринимать как зло, уточняет эксперт. "Страхование - это важный элемент разумной предусмотрительности, снижения рисков при кредитовании. Нередко программы страхования, предлагаемые вместе с оформлением кредита, грешат повышенной стоимостью и не самыми лояльными условиями при наступлении страхового случая. Но не запрещено оформлять страховой полис самостоятельно в одной из аккредитованных банком страховых компаний на лучших условиях или по более низкой стоимости", - рассказывает Дайнеко.

По ее словам, если договор кредитования уже оформлен со страховкой, можно написать заявление на возврат страховой премии в период охлаждения, одновременно предоставив в банк новый договор страхования. Это позволит оставить пониженный процент по кредиту и снизить размер общей задолженности, внеся выигранные от перестрахования деньги на погашение тела кредита. Законных оснований для отказа замены страховки нет. Положительная (то есть в пользу заемщика) судебная практика это подтверждает, говорит Дайнеко.

Сайты аферистов заблокируют без суда

Текст: Анастасия Алексеевских
Сайты мошенников с 1 декабря будут блокировать без суда. Такое право получит Банк России. Раньше эта процедура могла занимать месяцы, а теперь всего несколько дней. ЦБ будет передавать списки мошеннических интернет-ресурсов в Генпрокуратуру, а она - направлять предписания об их внесудебной блокировке в Роскомнадзор. Это позволит быстро закрывать сайты финансовых пирамид и других мошеннических интернет-площадок.

"Закон позволит сократить финансовые потери наших граждан от действий злоумышленников. Сейчас преступники успевают обмануть много людей, прежде чем доступ к мошенническому сайту будет закрыт. Такая практика, в частности, характерна для финансовых пирамид", - ранее отмечал зампред Банка России Герман Зубарев.

Фото: Максим Чурусов/ТАСС
Банк России прозрачно намекнул на новое повышение ключевой ставки

Закон также дает регулятору право обращаться в суд с заявлением об ограничении доступа к ресурсам, распространяющим вредоносное программное обеспечение. Мошенники завлекают граждан на фишинговые сайты (ресурсы, цель которых - кража платежных данных) выгодными предложениями, повышенным кешбэком, розыгрышами или просто необоснованно низкими ценами. Злоумышленники создают фишинговые ресурсы, активно встраиваясь в новостную повестку: Олимпиада, коронавирус, "Черная пятница", Новый год.

Как ранее сообщал в интервью "РГ" Герман Зубарев, интернет-ресурсы, на которые клиент заходит самостоятельно (сайты, баннеры, реклама в социальных сетях и т.п.) и оставляет свои персональные данные и реквизиты платежных карт, оказались на втором месте по числу атак по итогам первого полугодия 2021 года (на них пришлось 10% нападений).

С начала 2021 года ЦБ направил в Генпрокуратуру информацию о более 2,2 тысячи мошеннических интернет-ресурсах с целью их проверки и последующего ограничения доступа к этим сайтам. Во втором квартале регулятор обратился к регистраторам доменных имен с запросами на проведение проверок и снятие с делегирования 1449 доменных имен, с использованием которых вели противоправную деятельность. В 2020 году Банк России инициировал блокировку около 7,7 тысячи мошеннических сайтов.

Дмитрий Лифанов, ведущий аналитик центра мониторинга и реагирования на инциденты ИБ Jet CSIRT компании "Инфосистемы Джет", уверен, что нововведение ускорит реакцию на появление мошеннического ресурса и, как следствие, может предотвратить часть случаев обмана людей. "Но нужно учитывать, что после блокировки одного ресурса злоумышленники сравнительно легко могут создать другой, - указал Лифанов. - Блокировка замедлит хакеров, но одною ею проблема не решится".

Иностранцы с 29 декабря будут сдавать отпечатки пальцев при въезде в РФ

Текст: Иван Петров
МВД России с 29 декабря 2021 года начнет применять закон об обязательной сдаче отпечатков пальцев, фотографировании и медосмотре иностранцев, прибывших на территорию РФ, в том числе для трудоустройства.

Иностранные граждане, прибывшие в Россию для трудовой деятельности, будут обязаны проходить все эти процедуры в течение 30 дней с даты въезда. Аналогичный порядок станет применяться при обращении гостей с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу.

С 2022 года в Москве подорожает патент для трудовых мигрантов

Иностранцев, прибывших в Россию без цели устроиться на работу, но на срок более 90 дней, также обяжут проходить дактилоскопическую регистрацию и фотографироваться. Им будут даны на это те самые 90 дней со дня въезда. Всем прошедшим дактилоскопическую регистрацию и фотографирование будет выдан сертификат.

В то же время по новым правилам трудовые мигранты обязаны будут в течение 30 дней пройти в медорганизациях освидетельствование, подтверждающее отсутствие ВИЧ, инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также наркозависимости. При уклонении от похода в врачам срок пребывания таких мигрантов в РФ будет сокращен. В отношении выявленных наркоманов и ВИЧ-инфицированных может быть принято решение о нежелательности пребывания в РФ.

Дактилоскопическую регистрацию и фотографирование надо будет пройти один раз, а медосвидетельствование - при каждом новом въезде в Россию. От прохождения всех этих процедур освобождены граждане Беларуси и иностранцы в возрасте до 6 лет.

По задумке нововведения должны способствовать повышению санитарно-эпидемиологической безопасности, так как медобследование предусматривает тестирование, в том числе на наличие коронавируса. Кроме того, должна повыситься раскрываемость преступлений.

В декабре начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов

Текст: Алексей Дуэль
С 30 декабря начнет действовать закон об ограничении выбросов парниковых газов в России. Этот документ предполагает в том числе обязательный отчет загрязнителей воздуха о произведенных выбросах. Для тех, кто выделит за год более 150 тысяч тонн СО2 в год, эта норма вступит в силу еще через год - с 1 января 2023 года. А с 2025 года отчитываться начнут и предприятия, которые выделяют больше 50 тысяч тонн углекислого газа за год.
Закон позволяет реализовывать климатические проекты, получать углеродные единицы и торговать ими
Фото: Александр Астафьев/ РИА Новости
Мишустин: Сокращение выброса парниковых газов требует совместных усилий

Этот закон станет базой для углеродного регулирования в стране, считают в минэкономразвития. Он предусматривает введение обязательной отчетности по выбросам, позволяет реализовывать климатические проекты, получать за них углеродные единицы и торговать ими. Для обеспечения этой деятельности предусмотрена система ESG-финансирования. Этот набор инструментов позволит на выгодных условиях привлекать деньги на реализацию "зеленых" проектов. Кроме того, созданы условия для развития низкоуглеродных отраслей - водородной и атомной энергетики, электротранспорта. Российский закон уже получил международную поддержку. Соответствие отечественной классификации "зеленых" проектов мировым стандартам признали в Climate Bonds Initiative - ведущей мировой методологической организации в этой области. В минэкономразвития полагают, что это повысит доверие иностранных инвесторов к российским проектам, поможет компаниям проще привлекать финансирование на специальных условиях.

1600 мегатонн эквивалента СО2 выделяет Россия за год, это 5% от мировых выбросов

Еще предстоит разработать 17 подзаконных актов, добавили в минэкономразвития. Они позволят уже в первой половине будущего года запустить климатические проекты, реализовать их по отечественным правилам, и обращение углеродных единиц. Первые организации, которые будут подтверждать достоверность отчетов компаний о выбросах парниковых газов, уже внесены в реестр Росаккредитации.

С 1 декабря за подделку маркировки вводится уголовная ответственность

Текст: Татьяна Карабут
Государство постепенно расширяет маркировку на новую продукцию, пытаясь минимизировать нелегальный оборот продовольственных и непродовольственных товаров. А чтобы доводы для бизнеса были убедительнее, за подделку маркировки вводится уголовная ответственность.

С 1 декабря обязательная маркировка вводится для скоропортящейся молочной продукции - сроком годности 40 суток и меньше (за исключением сыров, мороженого и прочих видов пищевого льда, с какао или без). Для сыров и мороженого она стала обязательной уже с 1 июня этого года. С 1 сентября этого года к ним подключилась молочная продукция длительных сроков хранения (более 40 суток). И только с 1 декабря 2023 года будет введена обязательная поштучная прослеживаемость каждой единицы продукции.

Как маркировка поможет бороться с фальсификатом рыбы

Бизнес неоднократно пытался доказать властям, что маркировка молочной продукции - дело слишком затратное. Помимо 50 копеек за каждый пакет молока, придется раскошелиться на оборудование и выстроить логистику. А мороженщики летом заявляли о рисках возникновения дефицита, поскольку не все успели вовремя. Дефицита так и не произошло. Цены на молочную продукцию пока растут в пределах инфляции.

Также обязательной цифровая маркировка с 1 декабря станет для минеральной бутилированной воды. На втором этапе, с 1 марта 2022 года, маркировать будет нужно остальную бутилированную воду, включая природную и искусственную минеральную, газированную, без добавления сахара и других подслащивающих или вкусоароматических веществ.

Бизнес просил отсрочить введение маркировки и вводить ее в три этапа: с 1 марта 2022 года - на воды минеральные лечебные, с 1 сентября 2022 года - на воды минеральные лечебно-столовые и столовые, а с 1 марта 2023 года - на воды питьевые. Так предприниматели пытались распределить во времени возникающие издержки. Но власти не пошли на послабления.

Маркироваться, скорее всего, будет все больше товаров - уже есть предложения по рыбным консервам

С 1 декабря также вводится уголовная ответственность за производство, приобретение, хранение, перевозку для продажи или саму продажу товаров (в том числе продовольственных) с использованием заведомо поддельных средств идентификации для маркировки товаров. За это предусматривается штраф до 300 тыс. руб. (для продовольственных товаров - до 400 тыс. руб.) или в размере заработной платы за период до двух лет. За подделку маркировки также могут приговорить к принудительным работам на срок до трех лет и, более того, лишить свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 80 тыс. руб. или в размере заработной платы за период до полугода.

Фото: Сергей Куксин
Зачем маркировать искусственные шубы

Кроме того, с 1 декабря вводится административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров. В частности, административная ответственность предусмотрена за производство или продажу лекарственных препаратов для медицинского применения без нанесения на них маркировки или с нарушением порядка их нанесения. Ответить придется за ввод в оборот без маркировки товаров, которые требуется маркировать. Также ответственность предусмотрена, если товар промаркирован, но оператору системы "Честный ЗНАК" сведений об этом не предоставлено (или предоставлено с нарушениями).

Маркировка позволяет отследить "жизненный цикл" товара - от производства до продажи в магазине. Каждому товару присваивается уникальный код (Data Matrix, двумерный матричный штрихкод), который наносится на упаковку или товарный ярлык и содержит точные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. Система фиксирует переход товара по всей логистической цепи, включая проверку кода в магазине при размещении товара на полке.

Сейчас маркируются шубы, табак, обувь и другие товары. Проходит эксперимент по маркировке пива. Но власти неоднократно высказывались за дальнейшее расширение номенклатуры маркируемых товаров. Например, недавно глава Россельхознадзора Сергей Данкверт предложил маркировать рыбные консервы.

В декабре истекает срок перерасчета детских пособий

Текст: Ольга Игнатова
31 декабря истекает срок обращения граждан за перерасчетом ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Заявление подается через портал госуслуг.

Размер выплаты варьируется в зависимости от доходов семьи. Так, если при выплате пособия в 50% регионального прожиточного минимума среднедушевой доход семьи не достигает регионального прожиточного минимума, пособие назначается в размере 75% регионального прожиточного минимума.

Фото: РИА Новости
Мишустин: Молодые мамы не должны ходить по инстанциям и оформлять пособие

Если при увеличении выплаты среднедушевые доходы в семье все еще не поднимаются до уровня прожиточного минимума, то пособие назначается в размере 100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

В составе семьи теперь учитываются и студенты. Если старший ребенок в возрасте до 23 лет (не состоящий в браке) учится на очной форме обучения, то он учитывается в составе семьи при расчете среднедушевых доходов.

Напомним, что новые правила господдержки малообеспеченных семей начали действовать в России с 1 апреля.

Власть Работа власти

Главное сегодня

Роспотребнадзор сократил срок действия ПЦР-теста до 48 часов
Путин ответил на вопрос о возможном вводе российских войск на Украину
Роспотребнадзор: Вернувшихся из стран с "омикроном" ждет 14-дневный карантин
Цена нефти Brent опустилась ниже 69 долларов впервые с 29 августа
Лукашенко: Крым де-факто и де-юре стал российским
Госдума приняла новый бюджет
Песков назвал крайний срок пресс-конференции Путина