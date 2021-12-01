Какой сегодня праздник. 1 декабря - День воинской славы

168 лет назад, 18 (30) ноября 1853 года, русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова у мыса Синоп разгромила эскадру Османской империи, которую возглавлял турецкий вице-адмирал Осман-паша. В честь этой блестящей победы 1 декабря стало Днем воинской славы. Праздник был установлен Федеральным законом "О днях воинской славы России" от 13 марта 1995 года.

Синопское сражение было одним из крупнейших сражений Крымской войны, которая начиналась как русско-турецкий конфликт. Победой русского Черноморского флота были сорваны планы турков по высадке десанта на Кавказе и завоевано господство на Черном море. Кроме того, поражение Турции спровоцировало вступление в войну ее европейских союзников. В декабре 1853 года в Черное море вошла англо-французская эскадра.

В историю сражение также вошло как последнее крупное сражение парусных флотов. Османская эскадра была разгромлена в течение четырех часов. Из 16 турецких фрегатов, корветов, пароходов и судов 15 были уничтожены русской артиллерией. Ускользнуть удалось только пароходу "Таиф", на котором был английский советник турок А. Слейд. Как раз он и доложил в Стамбуле об истреблении османских кораблей.

Худ. А. П. Боголюбов. "Синопский бой 18 ноября 1853 года". Фото: wikipedia.org

Турки потеряли в сражении свыше трех тысяч человек убитыми и ранеными, 200 человек были взяты в плен, в том числе Осман-паша и командиры трех кораблей. Брошенного своими подчиненными Осман-пашу спасли с горящего корабля русские моряки. Когда Нахимов спросил у турецкого военачальника, есть ли у него просьбы, тот ответил: "Чтобы спасти меня, ваши матросы рисковали жизнью. Прошу их достойно наградить".

У русских потерь в кораблях не было, но многие из них были серьезно повреждены, в том числе флагманский корабль Нахимова "Императрица Мария". Виктор Барятинский, находившийся в эскадре Корнилова, писал: "Оказалось, что на "Марии" было больше всего убитых и раненых, так как Нахимов шел головным в эскадре и стал с самого начала боя ближе всех к турецким стреляющим бортам. Пальто Нахимова, которое он перед боем снял и повесил тут же на гвоздик, было изорвано турецким ядром". Всего потери русских в бою составили 37 убитыми и 235 ранеными. "Флагмана и капитаны выказали и знание своего дела, и самую непоколебимую храбрость, равно как и подчиненные им офицеры, нижние же чины дрались, как львы", - докладывал Нахимов вице-адмиралу Корнилову, отряд кораблей которого к концу сражения подошел к Синопу. Он спешил на помощь Нахимову из Севастополя.

В этом сражении русский флот впервые применил бомбические орудия с большим разрывным действием, в то время как турецкие артиллеристы стреляли лишь ядрами. Взрывы на батареях и подрывы выбросившихся на берег кораблей привели к сильному пожару в городе. Население, власти и гарнизон Синопа бежали в горы. Сражение показало значение бомбических орудий для развития флота, так как деревянные корабли не могли противостоять огню таких пушек.

За победу в Синопском сражении император Николай I наградил Нахимова орденом Святого Георгия второй степени.

Кстати

Во время Великой Отечественной войны в честь Павла Нахимова были учреждены орден (двух степеней) и медаль. Орден вручался офицерам ВМФ за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, а медалью награждали матросов и старшин за боевые заслуги.