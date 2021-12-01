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01.12.2021 01:00
Рубрика: Общество

Какой сегодня праздник. 1 декабря - День воинской славы

Текст: Людмила Петрова
168 лет назад, 18 (30) ноября 1853 года, русская эскадра под командованием Павла Степановича Нахимова у мыса Синоп разгромила эскадру Османской империи, которую возглавлял турецкий вице-адмирал Осман-паша. В честь этой блестящей победы 1 декабря стало Днем воинской славы. Праздник был установлен Федеральным законом "О днях воинской славы России" от 13 марта 1995 года.
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/ РИА Новости

Синопское сражение было одним из крупнейших сражений Крымской войны, которая начиналась как русско-турецкий конфликт. Победой русского Черноморского флота были сорваны планы турков по высадке десанта на Кавказе и завоевано господство на Черном море. Кроме того, поражение Турции спровоцировало вступление в войну ее европейских союзников. В декабре 1853 года в Черное море вошла англо-французская эскадра.

В историю сражение также вошло как последнее крупное сражение парусных флотов. Османская эскадра была разгромлена в течение четырех часов. Из 16 турецких фрегатов, корветов, пароходов и судов 15 были уничтожены русской артиллерией. Ускользнуть удалось только пароходу "Таиф", на котором был английский советник турок А. Слейд. Как раз он и доложил в Стамбуле об истреблении османских кораблей.

Худ. А. П. Боголюбов. "Синопский бой 18 ноября 1853 года". Фото: wikipedia.org

Турки потеряли в сражении свыше трех тысяч человек убитыми и ранеными, 200 человек были взяты в плен, в том числе Осман-паша и командиры трех кораблей. Брошенного своими подчиненными Осман-пашу спасли с горящего корабля русские моряки. Когда Нахимов спросил у турецкого военачальника, есть ли у него просьбы, тот ответил: "Чтобы спасти меня, ваши матросы рисковали жизнью. Прошу их достойно наградить".

У русских потерь в кораблях не было, но многие из них были серьезно повреждены, в том числе флагманский корабль Нахимова "Императрица Мария". Виктор Барятинский, находившийся в эскадре Корнилова, писал: "Оказалось, что на "Марии" было больше всего убитых и раненых, так как Нахимов шел головным в эскадре и стал с самого начала боя ближе всех к турецким стреляющим бортам. Пальто Нахимова, которое он перед боем снял и повесил тут же на гвоздик, было изорвано турецким ядром". Всего потери русских в бою составили 37 убитыми и 235 ранеными. "Флагмана и капитаны выказали и знание своего дела, и самую непоколебимую храбрость, равно как и подчиненные им офицеры, нижние же чины дрались, как львы", - докладывал Нахимов вице-адмиралу Корнилову, отряд кораблей которого к концу сражения подошел к Синопу. Он спешил на помощь Нахимову из Севастополя.

Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
19FortyFive: "Адмирал Нахимов" станет одним из мощнейших кораблей в мире

В этом сражении русский флот впервые применил бомбические орудия с большим разрывным действием, в то время как турецкие артиллеристы стреляли лишь ядрами. Взрывы на батареях и подрывы выбросившихся на берег кораблей привели к сильному пожару в городе. Население, власти и гарнизон Синопа бежали в горы. Сражение показало значение бомбических орудий для развития флота, так как деревянные корабли не могли противостоять огню таких пушек.

За победу в Синопском сражении император Николай I наградил Нахимова орденом Святого Георгия второй степени.

Кстати

Во время Великой Отечественной войны в честь Павла Нахимова были учреждены орден (двух степеней) и медаль. Орден вручался офицерам ВМФ за выдающиеся успехи в разработке, проведении и обеспечении морских операций, а медалью награждали матросов и старшин за боевые заслуги.

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