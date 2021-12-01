Закон Камчатского края от 29 ноября 2021 года № 13 "О бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Камчатского края 23 ноября 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования Камчатского края (далее -Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 14 447 539,90 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 14 447 539,90 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 15 153 828,60 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 16 046 387,60 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 15 153 828,60 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 16 046 387,60 тыс. рублей.

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:

1) на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 2. Формирование доходной части бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются:

1) на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам видов расходов классификации расходов бюджетов:

1) на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:

1) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, согласно приложению 5 к настоящему Закону;

2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 6 к настоящему Закону;

3) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году, согласно приложению 7 к настоящему Закону;

4) объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Средства межбюджетных трансфертов, полученные из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, расходуются в соответствии с их целевым назначением:

1) на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территории Камчатского края;

2) на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями в Камчатском крае застрахованным лицам, которым выдан полис обязательного медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации;

3) на финансовое обеспечение формирования нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования в целях софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

4) на финансовое обеспечение осуществления денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам за выявление онкологических заболеваний в ходе проведения диспансеризации и профилактических медицинских осмотров населения.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда (далее - нормированный страховой запас):

1) на 2022 год в сумме 825 000,00 тыс. рублей;

2) на плановый период 2023 и 2024 годов в сумме 520 000,00 тыс. рублей и 541 000,00 тыс. рублей соответственно.

2. Средства нормированного страхового запаса используются на:

1) дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования путем предоставления страховым медицинским организациям недостающих для оплаты медицинской помощи средств в соответствии с частью 6 статьи 38 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";

2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:

а) возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами территории Камчатского края застрахованным лицам, которым выдан полис обязательного медицинского страхования в Камчатском крае, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования;

б) оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями в Камчатском крае застрахованным лицам, которым выдан полис обязательного медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;

3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 6. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году

1. Остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования в 2021 году и не подлежащие возврату в соответствии с бюджетным законодательством, а также доходы, поступающие на счета по учету средств обязательного медицинского страхования сверх объема, утвержденного настоящим Законом, направляются Фондом в 2022 году на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.

2. Остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования нормированного страхового запаса в части, сформированной за счет средств от применения в соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" санкций к медицинским организациям, направляются Фондом в 2022 году на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.

3. Остатки средств по состоянию на 1 января 2022 года, образовавшиеся в бюджете Фонда в результате неполного использования нормированного страхового запаса в 2021 году, направляются Фондом в 2022 году на финансовое обеспечение оказания медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, медицинскими организациями в Камчатском крае застрахованным лицам, которым выдан полис обязательного медицинского страхования в других субъектах Российской Федерации.

4. Не использованные в 2021 году межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежащие возврату в доход бюджета, из которого они были ранее предоставлены, и поступившие в доход бюджета Фонда в 2022 году после подтверждения потребности в них главным администратором бюджетных средств, направляются Фондом в 2022 году на финансовое обеспечение территориальной программы обязательного медицинского страхования в части завершения расчетов за медицинскую помощь, оказанную в 2021 году.

Статья 7. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования на территории Камчатского края, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 0,82 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Губернатор Камчатского края В.В.Солодов







