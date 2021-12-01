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1 декабря 2021 г.

Распоряжение главы Республики Карелия от 30 ноября 2021 года № 757-р

Внести в пункт 11.30 распоряжения Главы Республики Карелия от 12 марта 2020 года № 127-р (Собрание законодательства Республики Карелия, 2020, № 3, ст. 453, 457, 459, 460, 463, 469, 471, 472, 474, 475, 476, 478; № 4, ст. 725, 729, 730, 733, 736, 739, 741, 743, 744, 747, 748, 752; № 5, ст. 1016, 1017, 1018, 1019, 1021, 1022, 1023, 1026, 1027, 1028, 1030, 1032, 1034, 1035, 1039, 1042; № 6, ст. 1306, 1307, 1310, 1311, 1314, 1318, 1319, 1321, 1322, 1327; № 7, ст. 1630, 1634, 1635, 1639, 1651; № 8, ст. 1832, 1833, 1837, 1840, 1843, 1846; № 9, ст. 2106, 2112, 2114; № 10, ст. 2413, 2416, 2418, 2419, 2422; № 11, ст. 2680, 2681, 2685, 2687, 2689, 2690, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2698, 2701; № 12, ст. 3040, 3041, 3044, 3047, 3048, 3049, 3051, 3058, 3065, 3067, 3069; Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 11 января 2021 года, № 1000202101110001; 15 января 2021 года, № 1000202101150001; 19 января 2021 года, № 1000202101190003; 20 января 2021 года, № 1000202101200001; 22 января 2021 года, № 1000202101220003; 29 января 2021 года, № 1000202101290007; 3 февраля 2021 года, № 1000202102030001; 8 февраля 2021 года, № 1000202102080001; 15 февраля 2021 года, № 1000202102150001; 19 февраля 2021 года, № 1000202102190001; 20 февраля 2021 года, № 1000202102200008; 1 марта 2021 года, № 1000202103010001; 3 марта 2021 года, № 1000202103030001; 5 марта 2021 года, № 1000202103050002; 16 марта 2021 года, № 1000202103160001; 23 марта 2021 года, № 1000202103230006; 25 марта 2021 года, № 1000202103250005; 2 апреля 2021 года, № 1000202104020002; 21 апреля 2021 года, № 1000202104210006; 11 мая 2021 года, № 1000202105110001; 20 мая 2021 года, № 1000202105200006; 21 мая 2021 года, № 1000202105210001; 15 июня 2021 года, № 1000202106150001; 16 июня 2021 года, № 1000202106160001; 18 июня 2021 года, № 1000202106180002; 24 июня 2021 года, № 1000202106240001; 28 июня 2021 года, № 1000202106280001; 2 июля 2021 года, № 1000202107020001; 8 июля 2021 года, № 1000202107080003; 6 августа 2021 года, № 1000202108060001; 19 августа 2021 года, № 1000202108190002; 2 сентября 2021 года, № 1000202109020003; 10 сентября 2021 года, № 1000202109100001; 12 октября 2021 года, № 1000202110120001; 15 октября 2021 года, № 1000202110150002, 1000202110150004; 25 октября 2021 года, № 1000202110250004; 27 октября 2021 года, № 1000202110270010; 29 октября 2021 года, 1000202110290014; 8 ноября 2021 года, № 1000202111080001; 11 ноября 2021 года, № 1000202111110003; 18 ноября 2021 года, № 1000202111180001; 26 ноября 2021 года, № 1000202111260013) с изменением, внесенным распоряжением Главы Республики Карелия от 29 ноября 2021 года № 757-р, изменение, заменив слова "1 декабря 2021 года" словами "15 декабря 2021 года".

Глава Республики Карелия А.О.Парфенчиков



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