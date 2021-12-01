Когда в 2022 году выгоднее брать отпуск

До 1 декабря работодатели просят сотрудников определиться с графиком отпусков на следующий год. А за две недели до новогодних праздников они должны утвердить эти графики.

Когда же выгоднее брать отпуск в 2022 году и с точки зрения финансов, и с точки зрения продолжительности?

Дни отдыха стоят дешевле, чем рабочие дни. Все дело в разных формулах расчета оплаты отпускного и рабочего времени. И чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже они ценятся. Меньше всего рабочих дней в 2022 году в январе (16), феврале (19) и мае (18). В эти месяцы лучше ударно поработать, к тому же в них и так будет достаточно праздничных дней. А вот в отпуск, исходя из этой логики, лучше пойти в марте, августе, сентябре и декабре. В этих месяцах максимальное количество рабочих дней - 22 или 23.

Как пояснили "РГ" специалисты бухучета крупной компании, например, в январе россияне работают практически две недели, но зарплату им рассчитывают за полный месяц. Поэтому и рабочий день стоит максимально дорого. А вот при расчете отпускных используется следующая схема: прежде всего определяется средний дневной заработок (СДЗ) работника. Это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на число дней отпуска.

Например, человек зарабатывает в месяц 40 тысяч рублей. Соответственно его годовой доход составляет 480 тысяч. Средний дневной заработок в этом случае составит около 1400 рублей. Если умножить эту сумму, например, на 7 дней отпуска (из них 5 рабочих и 2 выходных дня), то получится 9,8 тысячи отпускных. Но зарплату посчитают не за 16 рабочих дней, которые, например, будут в январе 2022 года, а только за 11. Дневная ставка в январе будет составлять 2500 рублей (40 000/16 = 2500 рублей). Соответственно за 11 дней бухгалтерия насчитает работнику 27,5 тысячи. То есть январская зарплата вместе с неделей отпуска в общей сложности составит около 38 тысяч рублей. Меньше, чем обычный месячный оклад.

Не ходить в отпуск, а взять деньгами можно, например, при увольнении, в том случае, когда остались неистраченные дни отпуска

Однако, как уточняют бухгалтеры, если у работника не фиксированный, а плавающий доход (например, есть система гонораров) или годовой доход был солидным - от двух и выше миллионов рублей, то продлить еще на недельку новогодние праздники очень даже выгодно. Работник за семь дней получит примерно 45 тысяч. И за счет дополнительных гонораров общий месячный заработок тоже не пострадает.

Выгодно также планировать отпуск на месяцы, которые следуют после начисления премии, например, квартальной. В этом случае средний заработок будет выше. Исключение - годовая премия. Годовая премия за 2021-й будет учтена в любом случае - в каком бы месяце 2022 года человек ни отправился в отпуск.

Первый отпуск можно взять через полгода работы в компании. Фото: DisobeyArt / iStock

Как вместо четырех недель отпуска отдохнуть пять? Если работники не боятся потерять в деньгах, но зато хотят, чтобы их отпуск длился не стандартные 4 недели, а дольше, то можно смело присоединять его к праздникам. Правда, если это не запрещено внутренними нормативными актами компании. Кроме того, в некоторых компаниях руководители очень не любят, когда их сотрудники стараются продлить себе те же новогодние каникулы.

Но если в компании к этому относятся лояльно, то, например, присоединив пять дней с 10 по 14 января к новогодним каникулам, можно отдохнуть 17 дней подряд - с 31 декабря по 16 января. А если взять отпуск между майскими праздниками на три дня - то можно отдохнуть 10 дней.

Выгодно, как советуют юристы сервиса "Работа.ру", взять отпуск в июне или ноябре: оформив четыре дня отпуска, можно отдохнуть больше недели. Ведь в 2022 году День России празднуется с 11 по 13 июня. Соответственно, если перед этим оформить отпуск, например, с 6 июня, можно отгулять сразу 10 дней, так как перед 6-м числом еще два выходных - 4 и 5 июня. В итоге получится, что можно отдыхать с 4 по 13 июня включительно. В ноябре День народного единства мы будем праздновать с 4-го по 6-е число. Соответственно, можно, например, оформить небольшой отпуск с 31 октября по 3 ноября. И с учетом того, что последний день октября - это понедельник, а перед ним выходные, отдых в общей сложности составит 9 дней.

Присоединяя отпуск к праздникам, стоит помнить, что нерабочие праздничные дни в число календарных дней отпуска не входят. Срок окончания отпуска в этом случае сдвигается на соответствующее количество праздничных дней. Например, если в том же июне взять неделю с 6-го по 10-е число, то выходить на работу надо будет 14 июня. А если оформить отпуск с 6 по 12 июня, то он продлится еще на день и выйти на работу нужно будет 15-го числа.

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем дороже они ценятся

Кроме праздников, в 2022 году есть три перенесенных выходных. Правительство перенесло выходные дни: с 1 января (суббота) на 3 мая (вторник); со 2 января (воскресенье) на 10 мая (вторник); с 5 марта (суббота) на 7 марта (понедельник).

Если на период отпуска попали перенесенные выходные дни, они входят в отпуск как обычные выходные. То есть отпуск на эти дни не продлевается.

Как можно поделить отпуск в 2022 году, чтобы отдохнуть пять недель? Юристы "Работы.ру" советуют, к примеру, сделать это таким образом:

- с 4 по 17 апреля - 14 дней (неделимая часть);

- с 14 по 17 июня - четыре дня (13 июня - выходной);

- с 15 по 19 августа - пять дней;

- с 20 по 24 октября - пять дней.

Кстати

Когда полагается отпуск

Как пояснила "РГ" директор научно-образовательного центра социального развития Института государственной службы и управления (ИГСУ) Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России Любовь Храпылина, воспользоваться правом на отпуск можно через полгода работы в компании. Каждый отработанный месяц "стоит" 2,33 дня отпуска. Через шесть месяцев у нового сотрудника в запасе ровно 14 дней отдыха. Отпускные дни, которые сотрудник не истратил, копятся. Но начальника оштрафуют, если сотрудник не был в отпуске больше двух лет. Не ходить в отпуск, а взять деньгами можно при увольнении, когда остались неистраченные дни отпуска. И наоборот, с того, кто отработал первые полгода, успел отгулять 28 дней и после решил уволиться, могут удержать часть выплат, так как половину отпуска работник отгулял авансом. По закону удержать можно не более 20% от выплачиваемой при увольнении зарплаты.