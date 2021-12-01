Компании будут подсчитывать выбросы парниковых газов

Компании обяжут сообщать, сколько и каких парниковых газов вылетело через трубы завода, фабрики или котельной. Проект приказа Минприроды об утверждении методики расчета размещен для общественного обсуждения.

Требования распространяются на все предприятия, хотя предоставлять обязательный отчет о выбросах с 1 января 2023 года должны будут лишь эмитенты более 150 тыс. тонн углеродного эквивалента в год. Еще через два года планка снизится до 50 тыс. тонн углерода.

На основе этих данных Росгидромет составит национальный кадастр выбросов и поглощений. Затем его представят в ООН в рамках рамочной конвенции об изменении климата, сообщили в минприроды. "Если у завода разные цеха выделены в самостоятельные юрлица, то, получается, каждый из них будет учтен по отдельности и предприятие, выбрасывающее на самом деле большое количество газов, отчет сможет не подавать, - обращает внимание руководитель программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин. - В результате отчетность может оказаться искаженной и не в полной мере отразит реальную ситуацию".

Данные кадастра каждый год будут проверять международные эксперты ООН, напоминает Кокорин. Поэтому при его составлении надо будет ориентироваться не только на отчеты предприятий, но и на другие данные. Например, по производству топлива. Такой подход позволит проверять и военные заводы, не нарушая законов о гостайне. То, что их сведения тоже попадут под международную проверку, подтвердили в минприроды. Однако тут интересы госбезопасности и экологии совместить реально - для аудита будет достаточно открытых данных.

"Понятно, что если бензин или дизель были произведены, то затем их заправят в машины и сожгут, - продолжил Кокорин. - Данные по отпуску топлива публикует Росстат. А из них нетрудно посчитать, сколько углекислого газа и других парниковых газов выделено". При этом, естественно, возникает определенная погрешность, однако эксперт не считает ее критичной.

"Сейчас есть большой запрос на качественную экологическую информацию, основанную на оперативных данных и методах расчета, признаваемых международным сообществом, - отметил директор института экологии НИУ ВШЭ Борис Моргунов. - Прозрачность и оперативность имеющейся вызывает изрядные сомнения, а по многим параметрам, запланированным для мониторинга, ее нет вообще".

Сбор этих данных необходим для выполнения климатических обязательств России.