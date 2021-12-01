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01.12.2021 21:29
Рубрика: Власть

Косачев: Гипертрофированное самомнение превращает НАТО в угрозу человечеству

Текст: Константин Косачев (Вице-спикер Совета Федерации)
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг по итогам встречи глав МИД стран альянса в Риге: "Сама постановка вопроса, что у России есть сфера интересов, отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность и который неприемлем".

Вот так. Вот и все.

Тот же Столтенберг, выступая года три-четыре назад на Мюнхенской конференции, огласил тезис о том, что "оборона территории НАТО начинается за пределами границ НАТО" (NATO"s territorial defence starts beyond NATO"s borders). И на мой прямой вопрос, а что будет, если Россия заявит о том же: "оборона территории России начинается за пределами границ России" - отвел глаза и промямлил что-то в высшей степени невразумительное.

Теперь даже не стесняются. Сфера интересов, оказывается, может быть только у НАТО, что и написано заглавными буквами в любом доктринальном документе альянса. И она, эта сфера, глобальна, ведь Западу угрожает весь остальной мир - и Россия, и Китай, и Югославия, и Ирак с Ливией, Афганистаном и Сирией.

Вторжение в эту сферу интересов НАТО, по мнению натовских стратегов - по определению агрессия и угроза. Которую нужно сдерживать санкциями, размещением военной инфраструктуры по всему миру и шельмованием всех и вся, кто к Западу не относится и кто ему не присягает.

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Вот так ложно воспринимаемая действительность и гипертрофированное самомнение, уже переросшее в манию величия, превращают Запад, во всяком случае в формате НАТО, в реальную угрозу человечеству. Как угрожает окружающему миру любой психопат, раздобывший оружие и готовый расстреливать каждого встречного просто потому, что этот встречный может остановить его безумный путь в преисподнюю.

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

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