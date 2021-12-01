Нобелевский лауреат Рае Квон Чунг приехал в МГУ на Фестиваль NAUKA 0+ с лекцией о том, как сделать выгодным сокращение выбросов углерода. "Кот Шрёдингера" обсудил с ним, как подготовиться к будущему.

Каковы, по-вашему, шансы, что человечеству удастся радикально сократить углеродный след и достичь климатической нейтральности?

Радикальное сокращение выбросов углерода в глобальном масштабе - это, конечно, совсем не простая задача. И шансы достичь углеродной нейтральности к 2050 году невелики. Но ведь в конечном счёте это зависит от нашего выбора - от того, какую технологическую, экономическую и социальную политику мы будем проводить.

А наш выбор зависит в том числе от того, как мы представляем себе взаимосвязь между сокращением выбросов углерода и экономическим ростом. Раньше предполагали, что экономика от этого проиграет. И в краткосрочной перспективе это может быть правдой.

Но так ли выглядит картина на более продолжительном отрезке времени? Экономисты, использующие устаревшие модели, неспособные точно предсказать даже ежегодные темпы роста, утверждают, что глобальная экономика и в долгосрочной перспективе будет страдать, если мы решимся на резкое сокращение выбросов. Однако в новых докладах таких организаций, как OECD и IRENA, говорится, что на самом деле оно будет стимулировать экономический рост и создание рабочих мест.

Сыграем в Net Zero 2050?

Как именно сокращение выбросов может стимулировать развитие экономики?

Если выбрать правильную научную, социальную и экономическую политику, то радикальное сокращение углеродного следа станет движущей силой технологических инноваций. Эти инновации будут стимулировать создание новых продуктов, услуг и рынков, которые и обеспечат экономический рост вкупе с новыми рабочими местами.

Таким образом, наши шансы на углеродную нейтральность к 2050 году зависят от того, насколько мы способны к научным и технологическим инновациям, а также от социальной и экономической политики - она должна быть направлена на то, чтобы радикальное сокращение выбросов стало движущей силой экономического роста.

Какой шаг в этом направлении кажется вам самым важным?

Сейчас ключевым моментом является продвижение новой парадигмы зелёного роста, которая основана на взаимовыгодной связи между сокращением выбросов и экономическим ростом.

Не нужно делать выбор между климатом и экономическим ростом! Мы должны объединить климат и экономику в "большой игре", которая будет выгодна для всех участников. Победителями в этой новой глобальной игре - назовём её Net Zero 2050 - станут те, кто превратит концепцию зелёного роста в эффективную практику. Новые источники конкурентоспособности промышленности появятся за счёт технологических инноваций в области экологически чистой энергии, таких как водород или аккумуляторы для электромобилей. А конкурентоспособность промышленности стран, которые откажутся присоединиться к мировому тренду, к Net Zero 2050, будет падать.

Идёт-грядёт зелёный рост

Вы несколько раз повторили, что для достижения успеха на этом пути важны не только инновации, но и социально-экономическая политика.

Да, зелёный рост помимо новых технологических решений требует иной экономической и социальной политики. Вред от выбросов углерода должен быть включён в рыночную цену вещей и услуг пропорционально объёму углеродного следа, оставшегося в результате их производства. Для этого нужно провести реформу экологического налогообложения и зёленого бюджета.

В конечном счёте свободный рынок должен быть преобразован в устойчивый рынок, который включает все социальные и экологические издержки в цену вещей и услуг. Без этого зелёная революция не случится.

Некоторые говорят, что поздно пытаться сокращать выбросы - важнее сосредоточиться на подготовке к неизбежному потеплению. Как бы вы им ответили?

Это правда: климат меняется уже сейчас, и мы должны адаптироваться к продолжающемуся климатическому кризису. Но зачем же его углублять? Против сокращения выбросов выступают те, кто видит в нём угрозу экономическому росту. Но если речь идёт о движущей силе экономического развития, какой смысл сопротивляться?

Что такое "зелёные инвестиции"?

Это вложение средств в сокращение выбросов углерода или улучшение экологической устойчивости. Нужно, чтобы правительства начали рассматривать экологическую устойчивость как важный фактор долгосрочного экономического роста. Что же касается бизнеса, инвестиции в охрану окружающей среды должны давать ему возможности для долгосрочного продвижения.

Зелёная справедливость

Не следует ли перераспределить затраты на сокращение выбросов между богатыми и бедными странами? Ведь западные страны стали богатыми благодаря развитию промышленности, которая загрязняла атмосферу более ста лет.

Вы абсолютно правы. Вопрос об исторической ответственности промышленно развитых стран остаётся главным камнем преткновения на переговорах по климату начиная с 1991 года. К сожалению, эта проблема не получила справедливого решения. Борьба между развитыми и развивающимися странами была долгой и мучительной. Было сказано много пустых слов - бедным странам обещали финансовую поддержку в размере 100 миллиардов долларов в год, но так и не оказали.

Большинство людей волнуют их личные дела, а не глобальные проблемы. Как быть с этим - неужели заставлять сокращать потребление?

Это действительно проблема, поэтому я и продвигаю идею "добровольного устойчивого рынка". Число людей, готовых платить и вносить вклад в охрану окружающей среды, растёт. Согласно недавнему опросу, 70% корейцев заявили, что готовы ежемесячно платить на 20 долларов больше за электроэнергию, чтобы защитить планету от изменения климата.

Мы можем ввести дифференцированные устойчивые цены на энергию и экологические услуги для тех, кто готов платить больше за ответственный образ жизни и потребление. Например, счёт за электричество может предлагать обычную цену на электроэнергию на ископаемом топливе и более высокую - для возобновляемой чистой энергии. Люди, обеспокоенные глобальным изменением климата, будут добровольно платить больше за потребление электроэнергии.

Надежды и угрозы

Климатические и экологические угрозы для вас более серьёзные проблемы, нежели социальные конфликты, терроризм или ядерная война?

Я не считаю, что экологическая угроза страшнее остальных. Я вообще не думаю, что нужно расставлять приоритеты. Скорее, мы должны решать эти проблемы в приоритетном порядке.

Какой научный прорыв XXI века вы считаете самым значительным?

Думаю, это прорыв, случившийся в области искусственного интеллекта и машинного обучения. Триумф нейросети AlphaGo в битве с чемпионом по го выглядел просто шокирующе. Я тогда почувствовал, что мы наконец коснулись святого Грааля сверхразума.

Рае Квон Чунг - эксперт Межправительственной группы по изменению климата IPCC, советник генерального секретаря ООН по вопросам изменения климата, лауреат Нобелевской премии мира 2007 года "за усилия по накоплению и распространению знаний об изменениях климата из-за деятельности человека".