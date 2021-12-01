Ура, нас восемь миллиардов! Правда, это не точно. "День 7 миллиардов" человечество праздновало 31 октября 2011 года - ООН тогда объявила семимиллиардным человеком девочку с Филиппин, пока администрации Калининграда и Петропавловска-Камчатского спорили, в каком из этих городов родился семимиллиардный мальчик.

Впрочем, демографы говорят, что невозможно точно назвать не только день, но даже месяц подобного события - слишком велики погрешности при подсчёте. Скорее всего, порог в 8 миллиардов мы перейдём вскоре после Нового года, хотя не исключено, что уже перешли.

Не сможет демография рассказать и о том, много это или мало. С одной стороны, очень много - ещё во времена Пушкина на планете жил всего миллиард. Огромный рост населения, демографический взрыв, произошёл совсем недавно. Энергия этого взрыва до сих пор ощущается в росте населения: каждый час на свет появляется 18 тысяч новых людей, а умирает только 7 тысяч. За год население планеты выросло на 100 миллионов.

Непривычно говорить "мы" по отношению к такой массе людей. Мы вообще не особо привыкли чувствовать себя "нами" - человечеством, землянами, полноправными членами мирового сообщества людей. Но глобальные проблемы, от ковида до потепления, от неравенства до сокращения биоразнообразия, заставляют нас почувствовать себя жителями планеты, совсем не такой уж большой. Наука стала общим делом человечества, благодаря интернету у нас уже появилась и общая культура - не хватает только глобальной политики, объединяющей человечество для решения планетарных проблем.

Взрывной рост населения заканчивается, его темпы снижаются с каждым годом. Мы меняемся: большая часть человечества переехала в города, стала рожать меньше детей, дольше учиться и взрослеть, да и вообще дольше жить. Сейчас половина населения Земли младше 30 лет, но медиана с каждым годом сдвигается вправо, человечество в среднем становится всё старше. Кстати, старение населения - ещё одна глобальная проблема. Энергии молодости не хватает - и России, и планете, и Солнечной системе...

Инфографика: Журнал "Кот Шредингера"

А что, если мы - единственные разумные существа в Галактике, которую нам предстоит осваивать? Тогда нас всё ещё невообразимо мало, и мы делаем лишь первые неловкие движения в своей планетарной колыбели… Не перевернуть бы только её!

В 2000 раз больше

Население планеты сейчас в 2000 раз больше, чем было 12 тысячелетий назад, когда закончился последний ледниковый период и началась история цивилизации. Тогда на всей Земле жило лишь 4 миллиона человек - треть нынешней Москвы. До начала XVIII века население росло очень медленно, увеличиваясь в среднем на 0,04% ежегодно, а потом начался демографический взрыв.

110 000 000 000

За всю историю на планете Земля успело побывать около 110 миллиардов человек. 6,5% из них живут на ней сейчас.