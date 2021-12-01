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01.12.2021 19:22
Рубрика: Экономика

Кредиты стали менее доступными для россиян

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Банки повысили ставки по потребительским кредитам. Средний размер ставки весной 2021 года, когда начался цикл повышения ключевой ставки ЦБ, составлял 12-13%, а сейчас вырос до 13-14,5% и продолжит расти, прогнозируют в финансовом маркетплейсе "Сравни.ру".
Фото: Петр Ковалев/ТАСС Фото: Петр Ковалев/ТАСС
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

"Банки некоторое время сдерживали рост ставок по кредитам, чтобы в высокий сезон увеличить их привлекательность, однако продолжающийся рост ключевой ставки вынуждает их повышать ставки по ссудам", - уточнили в "Сравни.ру". Тренд "РГ" подтвердили в банках. Ставки по потребкредитам, как по более рискованному продукту, быстрее реагируют на рост ключевой ставки.

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
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С весны 2021 года ЦБ шесть раз подряд поднимал ставку и последний раз - 22 октября (на 0,75 п.п. до 7,5% годовых). Ужесточение денежно-кредитной политики происходит на фоне непрекращающегося роста инфляции, которая в октябре составила 8,1% в годовом выражении. По прогнозам младшего директора по банковским рейтингам агентства "Эксперт РА" Анатолия Перфильева, ставки по потребительским кредитам продолжат рост в зависимости от дальнейших действий регулятора. Ссуды становятся менее доступными, а платить по ним становится все сложнее. Повышение даже на один процентный пункт грозит заемщику серьезной переплатой по кредиту.

Если клиент взял 500 тыс. руб. на пять лет под 13% годовых, платеж составит 11 376 руб., а при ставке 14,5% - уже 11 764 руб. В первом случае заемщик переплатит по кредиту 182 560 руб., во втором - 205 840 руб. Только из-за разницы в ставках переплата составит 23 тыс. руб. - почти 5% от тела кредита.

По словам замдиректора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александра Пушко, рост ставок на кредитные продукты, особенно на потребкредиты, приведет к тому, что их обслуживание окажется непосильным бременем для части потенциальных заемщиков. При этом, по прогнозам Перфильева, спрос на кредиты сохранится, но не будет в полной степени удовлетворяться. На фоне закредитованности и ухудшения платежной дисциплины банки будут реже одобрять заявки на ссуды, что может увеличить число обращений россиян в микрофинансовые организации.

В понедельник на форуме "Россия зовет!" глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на последнем в этом году заседании ЦБ 17 декабря диапазон рассмотрения ставки будет максимально широким: от нуля до повышения сразу на 1п.п.

Экономика Финансы Банки Экономика Финансы Долги и кредиты

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