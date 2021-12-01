Лавров назвал слова Лукашенко о ядерном оружии в Беларуси предостережением

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал слова Александра Лукашенко о возможности размещения ядерного оружия РФ в в Беларуси.

"Я бы это заявление воспринимал как очень серьезное предостережение", - цитирует РИА Новости заявление министра на правительственном часе в Совете Федерации.

Лукашенко заявил 30 ноября, что если Польша разместит у себя ядерное оружие государств НАТО, то Минск предложит российской стороне разместить ядерное оружие на белорусской территории.

Напомним, что ядерное оружие, которое осталось на территории Беларуси после распада СССР, было выведено после того, как Минск присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия. Это произошло в 1993 году.