Лавров считает, что НАТО пытается "спровоцировать горячий конфликт"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации 1 декабря, что заявления НАТО о возможном размещении ядерного оружия к востоку от Германии, если ФРГ откажется поставить его у себя - безответственны и чреваты "горячим конфликтом". О возможности размещения ядерного оружия к востоку от Германии говорил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"Эти заявления абсолютно безответственные и преследуют цель не просто нагнетать конфронтацию, а пытаются спровоцировать горячий конфликт, - сказал министр. - Не знаю, на что они рассчитывают, но это возмутительная позиция".

"Что-то заставляет Столтенберга быть запредельно агрессивным", - добавил Лавров.

Лавров добавил также, что "если такими оперируют идеями - разместить ядерное оружие в Польше, Румынии, или где-то еще совсем близко от РФ, надо тогда, наверное, на контрпримерах показывать бесперспективность подобного рода затей".

Днем ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что рассматривает возможность разместить у себя российское ядерное оружие.