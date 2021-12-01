Лукашенко: Среди беженцев на границе с Польшей есть женщины и дети

На границе Беларуси и Польши среди беженцев находятся 200 детей и столько же женщин, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко. Он призвал открыть для них гуманитарный коридор в страны ЕС.

"Мы же изучили каждую семью, каждого человека, ребенка и женщину. Там около двухсот детей и столько же женщин. Остальные - мужики. Заберите их к себе (в страны ЕС - прим. "РГ"), там хорошие семьи, продвинутые, образованные в подавляющем своем большинстве, нормальные люди", - цитирует Лукашенко РИА Новости.

Он также отметил, что примерно две тысячи беженцев, которые сейчас собрались на границе с Польшей, для Европы - небольшое количество. "Через Средиземное море, Балканы только, по-моему, в прошлом году, в этом году около 30 тысяч попало (в Европу, - прим. "РГ"). Ну что такое (для стран Европы, - прим. "РГ") полторы-две тысячи? Ничего!" - сказал белорусский президент.

Комментируя обвинения западных стран о том, что Минск якобы использует мигрантов в своих целях, Лукашенко посоветовал им "забрать этот инструмент".