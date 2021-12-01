Лукашенко высказался о возможности прекращения европейского транзита

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что если Польша закроет границу в свете напряженной ситуации с мигрантами, пытающимися прорваться в Евросоюз, то он готов остановить транзит энергоносителей в Европу.

"Слушайте, когда меня будут душить поляки или еще какие-то там, я буду смотреть на какие-то контракты? Бросьте вы, о чем вы говорите?", - цитирует слова Лукашенко РИА Новости.

По словам Лукашенко, такой шаг с польской стороны нанесет больше вреда самой Польше.

"Прежде чем делать с их стороны заявления, надо мозги свои куриные взять в руки и подумать, что ты бряцаешь, - добавил он. - Кому ты в ущерб закроешь? Сам себе? А потом, ты закроешь... Тогда вы подумайте, как вы энергоносители будете покупать у России".

"Поляки решили закрыть нам границу с Беларусью. Хорошо, закрывайте. Мы не очень-то часто ездим в Евросоюз. Наш интерес сегодня в России, Китае и на Востоке больше всего. А если я закрою? Что будет с этим потоком тогда, который в основном в Россию, Китай идет через нас?", - задал вопрос белорусский президент.