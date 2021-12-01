Львова-Белова попросила Минздрав усилить антиалкогольную профилактику

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова попросила Минздрав России усилить меры профилактики алкогольной зависимости среди будущих мам. Об этом сообщает официальный сайт Уполномоченного по правам ребенка при президенте России.

В сообщении отмечается, что по инициативе детского омбудсмена в Совете Федерации прошло обсуждение проблемы - "Реабилитация родителей, имеющих проблемы с алкоголем, и профилактика расстройств, вызванных его избыточным употреблением".

Мария Львова-Белова попросила коллег из Минздрава усилить превентивные меры - информирование будущих мам, раннюю диагностику, выработку единой позиции врачей, сопровождающих беременность. Также детский омбудсмен заметила, что необходимо обучать и повышать квалификацию кадров сопровождения беременности - педагогов, социальных работников, психологов. Львова-Белова предложила Минздраву, Минпросвещения и Минтруду совместно организовать ликбез для специалистов немедицинских специальностей, которые каждый день работают с подобными случаями. Важной, по ее мнению, остается проблема обеспечения регионов достаточным количеством сертифицированных государственных, коммерческих и некоммерческих организаций (НКО), которые помогают всем категориям семей, в том числе, сопровождающим беременность.