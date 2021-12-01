Матвиенко оценила возможные санкции США против "СП-2"

Возможные санкции США против газопровода "Северный поток-2" нелогичны, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее стало известно, что в проект бюджета США включена поправка с санкциями против "Северного потока-2", который тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

"Это уже запредельная история, здесь нет ни логики, ни аргументов в пользу принятия... Я очень рассчитываю, что это, может быть, политическая такая шумиха, которая не закончится принятием решения. Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права", - сказала Матвиенко во время пресс-подхода после заседания Совфеда.

По ее мнению, если Германия и другие европейские страны, которые участвовали в строительстве газопровода, "проглотят" такое решение Вашингтона, то не приходится говорить о суверенитете Евросоюза.