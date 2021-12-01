Матвиенко: Принимаются меры, чтобы трагедия "Листвяжной" не повторилась

Принимаются все меры для того, чтобы трагедии, подобные той, что произошла на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, не происходили, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Хочу еще раз от нас всех выразить самые глубокие соболезнования родным и близким погибших, пострадавшим желаем скорейшего выздоровления. Вы знаете, что по поручению президента проводится серьезный анализ случившегося, причин, принимаются меры следственными органами, чтобы впредь ничего подобного не происходило", - сказала Матвиенко, открывая 1 декабря заседание Совфеда.

На шахте "Листвяжная" в Белово 25 ноября произошло задымление, к которому, как предполагается, привел взрыв метана. Под землей находились 285 горняков, большинство из них удалось вывести, за оставшимися отправились спасатели, но из-за высокой концентрации метана через некоторое время их отозвали. Погибшим числится 51 человек: 46 горняков и пять горноспасателей.