Матвиенко рассказала анекдот о поведении русских в трудные времена

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко на заседании палаты первого декабря рассказала шутку про то, почему в случае наступления трудных времен русские не становятся беженцами.

После того, как на "правительственном часе" в Совфеде выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров, сразу несколько сенаторов подняли вопрос об агрессивной риторике со стороны Запада в отношении России.

"Я в интернете тут увидела одну шутку, почему в отличие от других стран у России нет беженцев, когда трудная година, - потому что русские сразу бегут в военкомат. Поэтому пусть наши так называемые партнеры это имеют в виду", - сказала Матвиенко.