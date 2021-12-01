Матвиенко: Сенаторы очень высоко оценивают работу МИД

Министерство иностранных дел России работает очень профессионально в сложных условиях беспрецедентного давления на Россию, убеждена председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Комментируя итоги "правительственного часа" с главой МИД Сергеем Лавровым, спикер СФ отметила очень большую нагрузку на центральный аппарат МИД России, на российские диппредставительства за рубежом, а также на представителей страны при международных организациях.

"К чести министерства иностранных дел, они ведут свою работу очень профессионально, проявляют выдержку, очень твердо отстаивают национальные интересы страны, никто не истерит. Я согласна с некоторыми оценками, что, может быть, и нам, парламентариям, не надо так остро реагировать и масштабировать какие-то вопросы, которые даже не заслуживают серьезного к ним отношения, иногда мы сами в этом перебарщиваем", - заявила Матвиенко.

По ее оценке, внешнеполитическое ведомство ведет очень последовательную внешнюю политику в соответствии со стратегией, которую утвердил президент Владимир Путин.

"Не все могут об этом говорить по понятным причинам, но наша политика миролюбивая, мы предлагаем объединительную позитивную повестку дня, против этого трудно кому-то что-то сказать или возразить", - отметила сенатор.

Матвиенко также обратила внимание на то, что Сергея Лаврова очень уважают внутри страны. "Может быть, это даже более важно для руководителя внешнеполитического ведомства. Вы очень опытный капитан и очень умело управляете этим большим многотысячным кораблем ваших сотрудников", - обратилась она к министру.