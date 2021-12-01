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01.12.2021 18:56
Рубрика: Власть

Медведев: Политизация сотрудничества в борьбе с коронавирусом недопустима

Текст: Айсель Герейханова
Российская газета - Федеральный выпуск № 274(8625)
Политизация сотрудничества в борьбе с коронавирусом недопустима. Председатель "Единой России", зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал решить вопрос о взаимном признании вакцин для масштабной вакцинации граждан на всех континентах. Пандемия - это глобальный вызов, которому всем странам мира необходимо противостоять сообща, считает он.
Дмитрий Медведев призвал зарубежные страны активнее использовать парламентскую и партийную дипломатию. Фото: РИА Новости Дмитрий Медведев призвал зарубежные страны активнее использовать парламентскую и партийную дипломатию. Фото: РИА Новости
Дмитрий Медведев призвал зарубежные страны активнее использовать парламентскую и партийную дипломатию. Фото: РИА Новости

В среду Дмитрий Медведев принял участие в международной межпартийной видеоконференции "Единой России" "Глобальные вызовы XXI века: межпартийное измерение". Она прошла в день 20-летнего юбилея партии. Среди гостей мероприятия - главы и руководители ведущих политических партий почти 30 стран.

Фото: РИА Новости
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Президент Владимир Путин также поприветствовал участников конференции, отметив, что партия "Единая Россия" наладила прямой диалог с партиями многих стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. "Представители политических организаций различных государств активно участвуют в решении актуальных вопросов двустороннего и многостороннего сотрудничества в различных сферах, в поиске путей противодействия современным угрозам и вызовам", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Выступая на конференции, Медведев призвал страны мира активнее использовать парламентскую и партийную дипломатию для противодействия глобальным вызовам и угрозам. Такой подход, по его словам, особенно важен с учетом международных угроз - прежде всего противодействия коронавирусной инфекции.

"У разных политических партий могут быть разные взгляды и подходы. Однако через государственные и общественные институты мы можем и должны придать новый импульс нашему сотрудничеству, чтобы оно действительно помогло преодолеть самый страшный, самый опасный вызов, с которым человечество столкнулось в XXI веке. Мы обязаны использовать все ресурсы и по законодательной, парламентской линии, и по партийной", - сказал он.

Партии различных государств должны укреплять справедливую систему международных отношений

По его словам, кризис показал, что принципы глобализации, которые формировались в последние десятилетия, оказались не вполне устойчивыми во время пандемии. Так, Медведев отметил, что отдельные страны старательно ведут негативную информационную кампанию против российской вакцины "Спутник V", хотя она доказала свою эффективность.

"Считаю, что политизация вопроса сотрудничества в период борьбы с пандемией недопустима, сейчас для нас важно продолжить работу по созданию условий для максимальной международной кооперации в этой сфере", - подчеркнул Медведев. "Вирус не сдается, для масштабной вакцинации граждан на всех континентах нужно решить вопросы взаимного признания вакцин", - призвал он.

Фото: ibch.ru
"Главное достижение современной науки - разработка вакцин против COVID-19"

Кроме того, несмотря на пандемию, некоторые страны продолжают вмешиваться во внутренние дела суверенных государств. "К сожалению, хочу также отметить, что далеко не все наши коллеги, которые занимаются политической деятельностью, готовы противостоять вызовам и угрозам на принципах взаимного уважения, учета интересов друг друга. Есть страны, которые пытались и пытаются навязывать другим свои представления о справедливом мироустройстве", - сказал он. Так, некоторые пытаются учить другие страны демократии, как нужно выстраивать свои политическую и правовую системы.

"Это и раньше происходило, но особенно печально, что это происходит в период, когда мир столкнулся с такой страшной угрозой. Нередко это приводит к полнейшему хаосу, обрекает на страдания отдельные страны и народы", - считает Медведев. Председатель ЕР подчеркнул, что партии стран мира должны укреплять справедливую систему международных отношений. Он отметил, что "безопасная и благополучная жизнь народов - главная цель, которая стоит перед любой ответственной политической силой". Председатель партии заверил, что данный подход в полной мере относится и к "Единой России", которая 1 декабря отмечает двадцатилетие и за эти годы "прошла большой путь, стала ведущей политической силой в стране".

Пекин выступает против вмешательства в дела других стран под предлогом продвижения принципов демократии, заявил заведующий международным отделом ЦК Коммунистической партии Китая Сун Тао. "Демократия - право всех стран мира, а не прерогатива отдельных государств", - отметил он.

Лидер Партии социалистов Республики Молдова, экс-президент страны Игорь Додон призвал партии мира объединить усилия в борьбе с нарастающим вмешательством Запада во внутренние дела государств. "Мы являемся свидетелями настойчивых попыток перестройки всей системы международных отношений, и Республика Молдова, к моему сожалению, оказалась в эпицентре этой турбулентности в силу многих внутренних и внешнеполитических причин", - сказал он. А президент Сербии, председатель Сербской прогрессивной партии Александр Вучич заверил, что Сербия всегда готова уважать интересы российских партнеров и развивать межпартийные отношения.

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