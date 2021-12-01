Минцифры зарегистрировало "Госуслуги" в качестве товарного знака

Минцифры зарегистрировало товарный знак "Госуслуги". Как говорится в сообщении ведомства, это упростит борьбу с фишинговыми ресурсами, собирающими данные пользователей и ворующими данные банковских карт.

"Мы в связи с обновлением портала зарегистрировали товарный знак "Госуслуги". Те, кто подделываются, стараются быть похожими на "Госуслуги", мы их постоянно мониторим, вычленяем сайты, которые похожи по наименованию", - сообщил замглавы Минцифры Олег Качанов, которого цитирует ТАСС.

В зоне мониторинга ведомства будут находиться и ресурсы без товарного знака, но с похожим оформлением и дизайном, которые могут вводить пользователей в заблуждение.

"Борьба с такими порталами ведется как с технической, так и с правовой точки зрения. Мы работаем над тем, чтобы максимально сдвинуть все в сторону автоматизации процесса, чтобы граждане всегда могли пользоваться сервисами портала максимально удобно и просто", - подчеркнул Качанов.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев сообщал о планах запустить супер-приложение "Госуслуги" в 2022 году.