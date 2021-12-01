Минобороны просит освободить военных от необходимости предъявлять QR-коды

Министерство обороны попросило правительству освободить военнослужащих от предъявления в общественных местах QR-кодов, подтверждающих вакцинацию от коронавируса, сообщают "Известия". В ведомстве предложили разрешить заменить их бумажным сертификатом о прививке.

В проекте постановления указывается, что военнослужащим, достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. То есть, чтобы посетить общественное место, где необходимо предъявление QR-кода, вместе с сертификатом офицер должен предъявить удостоверение личности, а солдаты и сержанты - военный билет.

Уточняется, что это постановление будет распространяться и на военных пенсионеров. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве.