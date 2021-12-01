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01.12.2021 14:58
Рубрика: Общество

Минпросвещения: Российские школьники изучают тему Холокоста на уроках

Текст: Владимир Емельяненко

Школьники страны изучали и продолжают изучать события Великой Отечественной войны, в том числе фашистскую политику геноцида и холокоста, сообщают РИА Новости со ссылкой на Минпросвещения РФ. Это был официальный ответ министерства на заявление члена СПЧ Александра Брода по поводу исчезновения из школьной программы международного Дня памяти жертв Холокоста.

Фото: Григорий Василенко/РИА Новости
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Дело в том, что член Совета при президенте России по развитию гражданского общества (СПЧ) Александр Брод написал министру просвещения страны Сергею Кравцову письмо, в котором просил дату Международного Дня памяти жертв Холокоста включить в школьную программу - и образовательных событий, и в план внеклассной воспитательной работы.

"Великая Отечественная война, герои и защитники Отечества, преступления против человечества, учиненные нацисткой армией, план "Ост", нацистская политика геноцида и Холокоста, разграбление и уничтожение культурных ценностей фашистскими захватчиками - все эти вещи проходят сквозь школьную программу, что отражено как примерными программами, так и реальными уроками истории, проводимыми в школах по всей стране", - отмечается в официальном сообщении пресс-службы министерства на имя СПЧ.

Отдельно сообщается о том, что решением Минпросвещения РФ от 23 октября 2020 года одобрена "Концепция преподавания учебного курса "История России", куда внесены дополнения, отражающие "сущность нацистского оккупационного режима на захваченных территориях Советского Союза, характер нацистской пропаганды, этнические чистки на оккупированных территориях СССР, трагедия советских военнопленных, массовое уничтожение военнопленных, медицинские эксперименты над заключенными нацистских концентрационных лагерей и гетто, угон советских людей в Германию и другие страны".

Также школьники знакомятся с итогами Великой Отечественной войны и Второй мировой войны, Нюрнбергским и Токийским судебными процессами, решающим вкладом СССР в победу антигитлеровской коалиции над фашизмом и осуждением главных военных преступников.

Общество История Общество Образование Президент Общественная палата Правительство Минпросвещения Мир помнит о Холокосте Вторая мировая война

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