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Текст:   Марина Трубилина 
15:23 01.12.2021

Минстрой обновит нормативы на коммунальные услуги

Новый порядок установления нормативов на коммунальные услуги готовит Минстрой. Об этом рассказала замдиректора Департамента развития ЖКХ Минстроя Олеся Лещенко.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В ведомстве разрабатывают поправки в правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, рассказала она на стратегической сессии Национального жилищного конгресса "17 лет Жилищному кодексу Российской Федерации: итоги и перспективы развития".

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Задача этих изменений - приблизить нормативы к фактическому потреблению. Минстрой предлагает снизить требования к "выборке" домов, что позволит чаще применять метод аналогов, скорректировать формулы, вернуть возможность установления методом аналогов нормативов на содержание общего имущества, которая была упразднена несколько лет назад. В ведомстве рассчитывают, что это постановление правительства будет принято до конца года, за следующий год регионы проведут всю подготовительную работу и с начала 2023 года нормативы, приближенные к фактическому потреблению, начнут применяться. Как отметила Лещенко, это может также мотивировать собственников к энергосбережению.

Кроме того, в ближайшее время ожидается рассмотрение на площадке правительства рассмотрение законопроекта Минстроя о безопасности внутриквартирного и внутридомового газового оборудования. "Мы предусматриваем, что обслуживать внутридомовое и внутриквартирное оборудование будет газораспределительная организация, но по единому договору с управляющей компанией", - рассказала Лещенко. Возможно, в законопроект еще будут внесены изменения.

Также в работе ведомства - комплексные изменения в ряд постановлений, касающиеся расчетам за коммунальные ресурсы на содержание общего имущества. Пересматриваются формулы расчета, перерасчетов, случаи и порядок перерасчетов. В Минстрое рассчитывают, что постановление будет принято до конца года, и уже с марта 2022 года его можно будет применять.

Работают в ведомстве и над вопросом проведения технического учета состояния многоквартирных домов. Он необходим для корректировки программ капитального ремонта домов с учетом их фактического состояния, для управляющих и ресурсоснабжающих организаций.

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