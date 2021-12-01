Зарегистрирован 30.11.2021 № 66142

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.11.2021 г.

Вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г., за исключением п. 12 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию не осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, утвержденных настоящим приказом, который вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 сентября 2022 г.