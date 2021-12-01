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1 декабря 2021 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.11.2021 № 1093 "Об утверждении Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, а также Правил отпуска наркотических средств и психотропных веществ, зарегистрированных в качестве лекарственных препаратов для медицинского применения, лекарственных препаратов для медицинского применения, содержащих наркотические средства и психотропные вещества в том числе Порядка отпуска аптечными организациями иммунобиологических лекарственных препаратов"

Дата подписания 24 ноября 2021 г.
Опубликован 1 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 марта 2022 г.

Зарегистрирован 30.11.2021 № 66142

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 30.11.2021 г.

Вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 марта 2028 г., за исключением п. 12 Правил отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, медицинскими организациями, имеющими лицензию не осуществление фармацевтической деятельности, и их обособленными подразделениями (амбулаториями, фельдшерскими и фельдшерско-акушерскими пунктами, центрами (отделениями) общей врачебной (семейной) практики), расположенными в сельских поселениях, в которых отсутствуют аптечные организации, утвержденных настоящим приказом, который вступает в силу с 1 марта 2022 г. и действует до 1 сентября 2022 г.

Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 24.11.2021 № 1093
(pdf, PDF, 1.1 Мб)