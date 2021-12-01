Миркин - о жесткой логике нарезки бюджета и опасности крутых поворотов

Каждую осень мы делим кусок общественного пирога - бюджет, и делаем это по накатанным рельсам. Его относительные размеры примерно одни и те же. Доходы бюджетной системы России в 2015 году - 35,3% ВВП, в 2020-м - 35,8%, в 2022-м предполагается, что будет 36,1%, в 2023 году - 35,4%, в 2024-м - 34,5% ВВП.

Государство во все свои денежные мешки (федеральный бюджет, бюджеты регионов, Пенсионный фонд, Фонд соцстраха, Фонд обязательного медицинского страхования) год от года закачивает чуть больше трети ВВП, а потом раздает ее на общие нужды. Любое новое социальное пособие не сваливается с неба. Его берут из одного и того же куска пирога. А реальная величина куска зависит от темпов роста экономики.

То же самое - федеральный бюджет. Сколько бы ни было споров и поправок вокруг его 5000 страниц, все они крутятся вокруг примерно одного и того же куска ВВП. Доходы федерального бюджета в 2015 году - 17,1% ВВП, в 2020-м - 17,5%, в 2022-м ожидается 18,7%, в 2023 году - 18%, в 2024-м - 17,1% ВВП. Конечно, экономическая погода переменчива, и не случайно каждый год столько поправок к бюджету, но все же есть "прокрустово ложе" уже сложившихся норм и пропорций, есть инерция принятых государством обязательств, тянущихся из года в год, и любая их ломка, если она наступит, - мучительный процесс.

Вот так и получается, что никто не ждет революций в бюджете. Можно до упаду обсуждать "стимулирующую роль финансов", предлагать самые смелые налоговые льготы или буйствовать по поводу избыточного налогового бремени или излишних финансовых резервов, но логика минфинов всех времен и народов одна и та же: если где-то убыло в деньгах, то их "нужно взять в другом месте", покрыть убыток. Как раз то, что сегодня называется "налоговым маневром". "А где мы на это возьмем деньги?" - вечный вопрос министерства финансов в любой стране. Сколько было жалоб на консерватизм минфина в Российской империи! И, поверьте, советский минфин не был таким уж щедрым в раздаче "всем сестрам по серьгам".

Давайте тратить больше на образование! Культуру - вперед! Денег на медицину - дайте! Но есть рамки, в которых все устоялось, они с трудом меняются, и уже сегодня можно примерно сказать, какой будет бюджетная система России в 2030 году. В 2015 году затраты на образование составляли 10,6% суммарных расходов всех бюджетов страны, в 2020-м - 10,2%, в 2022-м предполагается 10,7%, в 2023 году - 10,6%, в 2024-м - 10,7%. Действует жесткая логика нарезки бюджета, и сколько ни кричи, что школам и университетам нужно дать больше, на них вряд ли придутся 14-15% расходов бюджетов. Разве что произойдут совсем уж крутые повороты.

Есть рамки, в которых все устоялось - уже сегодня можно сказать, какой будет бюджетная система в 2030 году

А что случилось с медициной? В 2015 году затраты на здравоохранение были равны 9,2% суммарных расходов всех бюджетов страны, в 2020-м - 11,7% (пандемия), в 2021-м ожидается 11,2%, в 2022-м - 11%, в 2023-м - 10,8%, в 2024-м - 10,7%. Как видим, и здесь бюджет может потихоньку возвращаться к привычному.

Святая святых - "социальная политика", пенсии, пособия, выплаты семьям - все, что мы желаем и часто ждем как благодеяние, как дар, свалившийся с небес. Но каждая прибавка в наших карманах - это не щедрый дар по мановению чьей-то руки, она отщипывается все из того же куска пирога. В 2015 году затраты на "социальную политику" составили 35,8% всех расходов бюджетов страны, в 2020-м - 35,5%, в 2021-м ожидается 35,5%, в 2022-м - 33,3%, в 2023-м - 33,3%, в 2024-м - 33,1%. Так заложено в "Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов". Номинальные суммы, конечно, увеличатся. В 2015 году - 10,6 трлн руб., в 2020-м - 15,1 трлн руб., в 2022-м - 15,7 трлн руб., в 2024-м - 17,5 трлн руб.

Все эти прикидки могут быть бесконечными. Но мы знаем, что каждый год жизнь складывается не совсем так, как мы думали. В 2020 году ждали, что экономика вырастет на 1,7-2%. Вместо этого она упала на 3%, а вслед за "черным лебедем" (пандемия) прилетел крупный дефицит бюджета.

А что ждать в 2022 году? Розничная инфляция, по минфину, - 4%. Уже сегодня видно, что она может быть выше, что в цены и тарифы, регулируемые государством, закладывается больший рост. А что цена на нефть, нашу кормилицу? По минфину, будет в 2022 году 62 долл. за баррель. Еще три недели назад она доходила до 85 долл. за баррель, а ныне упала до 71 долл. Никто не знает, что с ней будет, прогнозы меняются несколько раз в год. Курс рубля на 2022-й? Ответ минфина - 72,1 рубля за доллар США. Хотя, если вспомнить, в 2021 году курс гулял от 77,77 руб. (четыре семерки!) до 69,6 руб., что, в общем-то, большая разница и для бюджета, и для наших карманов.

Все будет переменчиво в 2022 году. Черных лебедей может быть стая - и в геополитике, и в природе (пандемия), и в перегретых финансах мира. Но для нас самое главное, чтобы сбылся базовый сценарий МВФ - продолжение, пусть чуть замедленное, восстановительного роста мировой экономики в 2022 году без особых финансовых штормов. Для главных клиентов России, потребителей нашего сырья - ЕС и Китая - прогнозируется рост ВВП на 4,4% и 5,6%, соответственно. Для России - на 2,95% (что совпадает с точкой зрения минфина - 3%). Глобальная инфляция (по прогнозу МВФ, 3,4%) может поддержать мировые цены на сырье. Если так все случится, получим год без великих потрясений.

Каждый год жизнь складывается не так, как мы думали. В 2020 году ждали, что экономика вырастет на 1,7-2%, а она упала на 3%

А если такой год не случится? Что ж, тогда появится еще один повод подумать о том, как создать быстрый экономический рост, опираясь больше на внутренний спрос, на "хотелки" населения, приуменьшая значение внешних переменных, которые всегда пляшут как хотят.