Мировые цены на кофе достигли максимума с 2011 года

Биржевые цены на кофе достигли максимального уровня с 2011 года, следует из данных лондонской биржи ICE.

В ходе торгов 30 ноября фьючерсы на сорт арабика с поставкой в декабре подорожали до 2,33 доллара за фунт. В четверг 25 ноября цена на декабрьские фьючерсы поднималась до 2,46 доллара за фунт, что стало рекордным значением за 10 лет.

"Вопрос относительно дальнейшей динамики цен заключается в том, насколько эти колебания будут длительными в перспективе", - отметил эксперт Saxo Bank по сырьевым рынкам Оле Хансен в комментарии CNBC.

По словам Хансена, рост мировых цен на кофе обусловлен неблагоприятными погодными условиями, а также политической и эпидемиологической напряженностью в основных странах-экспортерах.