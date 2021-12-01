Мишустин: Правительство поддержит бизнес по четырем направлениям

Для успешного движения к национальным целям развития нужны системные решения по поддержке бизнеса, и правительство планирует действовать по четырем основным направлениям, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правкомиссии по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

"Первое - прежде всего это развитие различных форматов финансовой поддержки, настройка повышения адресности этих мер", - рассказал он о планах кабмина. В числе ближайших задач - расширение доступности денежных ресурсов и охвата получателей финансовой помощи. Предстоит донастроить программу льготного кредитования таким образом, чтобы повысить эффективность каждого рубля, который выделяется на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, сказал Мишустин.

В пандемию бизнес активно пользуется задействованными механизмами помощи. "В частности, за грантами в Федеральную налоговую службу за ноябрь обратилось более 523 тысяч компаний. По программе "ФОТ 3.0" на кредиты на 18 месяцев под 3 процента было подано более 40 тысяч заявок", - сообщил председатель правительства.

Второе направление - создание условий для роста через более широкий доступ к рынку сбыта и уменьшение нагрузки, связанной с уплатой налогов, сдачей отчетности. Также продолжается работа по облегчению доступа малых и средних предприятий к закупкам: квоты со следующего года вырастут, напомнил Михаил Мишустин, а за неоплату по договорам с субъектами МСП введена административная ответственность.

Третье - снятие административных барьеров. Важным инструментом здесь премьер считает платформу "За бизнес", созданную для внешнего контроля за действиями органов власти. В следующем году снова будет действовать мораторий на плановые проверки в отношении малых предприятий.

В малом и среднем бизнесе работают более 22 миллионов человек, еще 3,5 миллиона человек - в статуте самозанятых

Будет продолжена практика по автоматическому продлению лицензий, истекающих в этом году. "Сейчас мы планируем пролонгировать на следующий год государственные аккредитации образовательных программ, заключения экологической экспертизы, сертификаты летной годности, разрешения на строительство и многие другие документы", - заявил премьер. Всего предлагаются к продлению документы по девяти позициям, и еще по двум будут установлены особенности. В общей сложности это коснется более 10 тысяч разрешительных документов.

Автоматическое продление лицензий правительство опробовало в начале пандемии коронавируса. Тогда этот шаг затронул 41 тысячу лицензий и свыше одного миллиона разрешений, заметил Мишустин. "Практика показывает, что такой подход сокращает издержки бизнеса, и меньше времени тратится на контакты с властями", - добавил он.

И четвертое направление - развитие инфраструктуры поддержки в регионах, операторами там выступают центры "Мой бизнес".

Спад в секторе малого и среднего предпринимательства, вызванный пандемией, в целом преодолен, о чем говорят ключевые показатели статистики за этот год, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Численность субъектов МСП сейчас выше, чем в ноябре прошлого года, на 110 тысяч человек. "У нас в этом году их было создано с начала года по ноябрь на 167 тысяч больше, а именно 870 тысяч предприятий, увеличилась также и занятость наемных работников и ИП по сравнению с 2020 годом - более чем на 700 тысяч человек", - сообщил глава минэкономразвития.

Свою роль в этом сыграли меры поддержки занятости, считает Решетников. Сейчас в малом и среднем бизнесе работают более 22 миллионов человек, еще 3,5 миллиона человек находятся в статуте самозанятых.

Кредитный портфель малому и среднему бизнесу на 1 октября составил 6,6 триллиона рублей, доложила глава Банка России Эльвира Набиуллина. С начала года рост составил 14,3 процента, а в годовом выражении за 12 месяцев - 22,3 процента. Несмотря на рост кредитной поддержки, в ЦБ решили дать МСП дополнительные возможности кредитования на льготных условиях.

С 1 ноября, сказала Набиуллина, совместно с Корпорацией МСП был запущен механизм рефинансирования банков под кредиты малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей. Это те же отрасли, которые получают поддержку по обновленной программе "ФОТ 3.0", а также четыре отрасли в сфере транспорта и семь отраслей непродовольственной торговли. Лимит инструмента - 60 миллиардов рублей. В рамках программы можно получить как новый кредит, так и реструктурировать имеющийся по более низкой ставке. Конечный заемщик получает средства по ставке 8,5 процента, а под гарантии Корпорации МСП - под 8 процентов.

Стратегической инициативой правительства "Взлет - от стартапа до IPO" предусмотрен дополнительный механизм льготного кредитования развивающихся технологических компаний. Заемщик сможет получить под ключевую ставку кредит до 300 миллионов рублей на срок до семи лет. "За три года мы планируем выдать порядка 40 миллиардов рублей 250 МСП. Такие целевые показатели в стратинициативе", - напомнил министр. Проект постановления должен быть готов до конца года, а с первого полугодия 2022 года предполагается начать выдачу кредитов.

Михаил Мишустин поручил проработать и запустить программу поддержки растущих технологических компаний не позднее весны следующего года.