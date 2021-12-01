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Текст:   Владимир Кузьмин 
10:01 01.12.2021

Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки

Премьер-министр Михаил Мишустин выделил средства на субсидирование сельской ипотеки и поддержку аграрного сектора. Регионы получат более 16,9 миллиарда рублей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На программу "Сельская ипотека" из этой суммы предусмотрено 788 миллионов рублей.

Фото: iStock
Стало известно, сколько россияне тратят на первый взнос по ипотеке

По ней граждане могут оформить кредит по льготной ставке до 3 процентов годовых на покупку земли и строительство дома, на приобретение квартиры в новостройке, готового частного дома. Необходимость дополнительного финансирования связана с увеличением ключевой ставки Банка России.

Более 10,5 миллиардов рублей направлено на частичную компенсацию расходов на содержание и покупку кормов для крупного рогатого скота. Решение принято из-за роста цен на корма.

Остальные 5,6 миллиарда рублей пойдут на возмещение сельхозпроизводителям части затрат на создание новых и модернизацию уже действующих объектов агропромышленного комплекса. Средства помогут им ввести в эксплуатацию молочные фермы, крупные плодоовощные хранилища, селекционно-семеноводческие центры и ряд других важных объектов.

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