На границе Афганистана и Ирана произошла перестрелка между боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) и иранскими ВС. Как сообщило иранское агентство Тасним со ссылкой на источник, причиной столкновения стало неверное понимание афганской стороной пограничной линии.

Агентство подчеркнуло, что несколько лет назад в нескольких сотнях метров от афганской границы на территории Ирана для борьбы с контрабандистами возвели стены. Ранее сегодня иранские фермеры зашли за эти стены, оставаясь на территории исламской республики. Боевики "Талибана" ошибочно приняли это за нарушение государственной границы.

Как отметила иранская газета "Этемад" со ссылкой на информированный источник, действующие процедуры предписывают сторонам срочно созвать встречу по инциденту.