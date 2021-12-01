Назван основной признак заражения "омикроном"

Больница в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Заражение новым штаммом коронавируса "омикрон" нередко проявляется в виде сильной усталости, рассказала профессор Школы системной биологии американского университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в своем Telegram-канале.

По ее данным, симптомы нового штамма "заметные, но не ужасные" - способность ощущать запахи не пропадает, а основным симптомом стала "чудовищная усталость". Кашель как симптом отходит на второй план.

Не заразиться новым штаммом поможет соблюдение профилактических мер и вакцинация - даже если окажется, что "омикрон" способен обходить антитела, защита не упадет до нуля.

Баранова добавила, что доминирующий сейчас штамм "дельта" может не дать "омикрону" стать лидером, а также есть шансы, что новый вариант "сам сдуется".

Штамм "омикрон" сейчас изучается - об обнаружении нового варианта коронавируса B.1.1.529 стало известно совсем недавно. Как полагают ученые, он отличается большим количеством мутаций в белке, необходимом для заражения клеток. Изменения говорят о возможной устойчивости этого штамма к защитным антителам, а также о его способности к быстрому распространению, однако точных данных пока нет.