Названы блюда, которые не рекомендуется есть при воспалении организма

Воспаление может привести к серьезным проблемам со здоровьем и серьезному заболеванию, если оно перейдет в хроническую форму. Хроническое воспаление может быть вызвано такими вещами, как аутоиммунные расстройства, воздействие токсинов, ожирение и малоподвижный образ жизни, и, согласно Harvard Health, оно играет центральную роль в таких заболеваниях, как диабет, болезни сердца, некоторые виды рака и болезнь Альцгеймера.

Поскольку воспаление связано с избыточным весом, диетой и физическими упражнениями, есть определенные продукты, которые нужно избегать, чтобы снизить шансы на развитие хронического воспаления в долгосрочной перспективе. Когда дело доходит до воспаления, одними из главных его виновников являются добавленный сахар и рафинированные углеводы. "Одна из худших привычек во время завтрака при воспалении - это употребление рафинированных углеводов и продуктов с высоким содержанием добавленного сахара, таких как печенье, пончики и выпечка", - пояснила диетолог Эми Гудсон, доктор медицинских наук, в интервью eathis.com. При этом, сладкая и рафинированная выпечка, такая как пончики и кексы, может содержать ингредиенты, способствующую воспалению, поэтому лучше придерживаться цельнозерновых продуктов без сомнительных ингредиентов.

Иногда употребление сладких напитков по утрам, таких как кофе с добавлением сливок или соки с добавлением сахара, может привести к воспалению органов пищеварительного тракта или другим нежелательным проблемам со здоровьем. По словам Гудсон, исследования показывают, что чрезмерное потребление сахара может стимулировать рост воспалительных кишечных бактерий, которые могут увеличить риск ожирения и воспалительных заболеваний кишечника. Диетолог также пояснила, что продукты, содержащие большое количество трансжиров, могут вызывать воспаление и оказывать негативное влияние на холестерин и здоровье сердца. Речь идет о жареном завтраке быстрого приготовления, лакомствах, выпечке, приготовленном с использованием маргарина. Наконец, регулярное употребление в пищу некоторых жареных мясных продуктов для завтрака, таких как колбаса или бекон, также связано с развитием хронического воспаления в организме. По словам диетолога, "иногда есть эти блюда - нормально, но употреблять их в пищу каждый день - не лучшая привычка".