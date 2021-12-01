В мире
01.12.2021 16:44
Текст: Владимир Бибиков (bibikov@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 45(1009)

Названы лауреаты конкурса молодых литераторов Союзного государства

На десять призовых мест конкурса молодых литераторов Союзного государства "Мост дружбы" было подано около ста рассказов, эссе, других произведений малого жанра из более чем 30 регионов Беларуси и России. На днях в Минске состоялось награждение победителей. Главным призом стал литературный альманах с творениями будущих классиков…
Награды лауреатам вручил заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко. Фото: Алексей Столяров Награды лауреатам вручил заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко. Фото: Алексей Столяров
Награды лауреатам вручил заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко.
Фото: Алексей Столяров

- Постоянный Комитет стремится донести до общества через издательскую деятельность историческую правду, - отметил на церемонии награждения заместитель Госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко. - У наших народов по сути один язык. У нас непростая общая история. Об этом надо красиво и образно писать. Дай бог нашим молодым литераторам талантливо реализовать эту сверх­задачу.

Конечно, не остались без внимания и другие темы: любовь, красота родного края, познание мира. Наиболее яркие произведения отражают социальную проблематику. Так, россиянка Евфросиния Капустина в своем эссе "В Петербурге не все дома" рассказала о бездомных:

- Когда "выпускаю" новый текст, всегда спрашиваю себя: зачем я это делаю? Тут не должно быть случайностей. Пока существуют социальные проблемы, буду говорить и писать об этом.

За малоисследованную в литературном творчестве страницу нашей общей истории - освоение целины - взялся в произведении "Совхоз на берегу Тобола" белорус Максим Семенов. По сути, это история жизни его бабушки. Она вместе с десятками тысяч сверстников со всего СССР отправилась за тридевять земель, чтобы поднять не знавшую плуга степь и дать стране хлеб.

- Это конкурс на две страны, - отметил одно из его достоинств член Экспертного совета, известный белорусский писатель и литературовед, директор - главный редактор издательского дома "Звязда" Александр Карлюкевич. - В итоге молодые писатели сумели выстроить еще один прочный мост дружбы между нашими народами.

ДОСЬЕ "СОЮЗА"

Конкурс "Мост дружбы" проводится с 2012-го раз в два года, в нем участвуют авторы до 30 лет. К рассмотрению принимаются произведения малой литературной формы, ранее не публиковавшиеся и не участвовавшие в других конкурсах. Награды присуждаются пяти белорусским и пяти российским претендентам. В этом году их получили, соответственно, Полина Кучук, Роман Козловский, Юлия Макаревич, Сергей Ковалев и Максим Семенов, а также Алина Осокина, Елизавета Сафиулина, Екатерина Богданова, Евфросиния Капустина и Анна Самкова.

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