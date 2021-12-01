Названы пять блюд, которые нельзя есть сердечникам

Врач-диетолог и эндокринолог Анна Коновалова рассказала РИА Новости, какие продукты вредны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Прежде всего, это продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров. Нужно исключить из рациона жареную свинину, гусей и уток, домашнюю сметану и сливки, все жирные сорта мяса и птицы, жирные молочные продукты и продукты глубокой переработки, такие как колбасы и копчености.

Ограничивается и потребление соли. Норма для больных - не более пяти граммов в сутки.

Вреден также сахар, нужно внимательно следить, чтобы его количество в рационе не превышало 5-10 процентов от суточной калорийности. Это не только сахар в чистом виде, но и варенье, мед, соки и компоты.

Лучшая диета, по мнению диетолога, это овощи и фрукты, цельнозерновые крупы, нежирные молочные продукты, мясо и птица, орехи, и, конечно, рыба и морепродукты.