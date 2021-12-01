Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров

Замена пакета на авоську, а подложек под мясо из вспененного полистирола на картонные могут сэкономить стране 66 млрд рублей в год. Такие подсчеты привел гендиректор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев в письме в Ассоциацию компаний розничной торговли, предложив организации целую методику рационального подхода к упаковке товаров. Он уверен: такой подход, отказ от лишней и неудобной для переработки тары может сэкономить треть денег, собранных с населения за вывоз коммунальных отходов, и сократить расходы бюджета на экологические проекты.

"Упаковка составляет примерно половину всего объема отходов, около 30 млн тонн в год, - объяснил "РГ" Буцаев. - При разумном подходе, описанном в нашей методике, эту часть отходов можно сократить вдвое. Это позволит сэкономить 66 млрд рублей из 190 млрд рублей, которые каждый год собирают с жителей городов и поселков за вывоз отходов".

Магазинам предложено стимулировать покупателей переходить от одноразовых пакетов к многоразовым сумкам, отказаться от многих видов пластиковой тары в пользу стекла, алюминия, разных видов картона или же других, более пригодных к переработке материалов из углеводородов. Рекомендуется использовать толстую термоусадочную пленку - тонкую отобрать для переработки невозможно - или заворачивать продукты в бумагу. Кроме того, стимулировать покупки больших кусков мяса, рыбу целиком, чтобы разделывать и раскладывать ее на порции уже дома, используя для этого многоразовые контейнеры, миски и другую посуду.

При сокращении объемов упаковки экономия будет возникать на всех этапах обращения с отходами. По данным федеральной антимонопольной службы, транспортировка каждой тонны отходов в среднем стоит 2,9 тыс. рублей, обработка - 0,7 тыс. рублей, захоронение - еще 0,8 тыс. рублей. В результате набегают те самые миллиарды, которые можно не платить, если делать все с умом, объясняет Буцаев.

"На рекультивацию полигонов захоронения отходов бюджет выделяет 2,25 млрд рублей в год, эту сумму тоже можно уменьшить, если сократить объемы захоронения, - продолжает ППК РЭО. - На каждую тонну отходов, захороненных на полигоне, при его рекультивации надо потратить 150 рублей". Все эти деньги - скрытая от глаз цена упаковки и привычных нам излишних неразумных способов потребления, полагает Буцаев.

Переход на выпуск многоразовой тары и перерабатываемой упаковки не приведет к сокращению рабочих мест, считает Денис Буцаев. Не потеряют денег и ритейлеры. Сэкономят потребители. А выиграет - окружающая среда, в которой станет меньше опасного для экологии мусора.