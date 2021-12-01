Новости

Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров 18:02
Столтенберг: НАТО продолжит оказывать Украине политическую помощь 17:56
В Липецкой области ввели обязательную вакцинацию для пенсионеров и студентов 17:34
Зеленский сделал героем Украины нациста, шутившего о "костях русскоязычных детей" 17:22
Россия и Вьетнам заключили соглашение о развитии сотрудничества 17:18
Вынесен приговор участнику нападения на Дагестан в 1999 году 17:16
В честь Александра Градского назвали улицу в Копейске 17:08
Александра Градского похоронили на Ваганьковском кладбище 16:46
Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год 16:41
ВОЗ: Нет данных о снижении эффективности вакцин перед штаммом "омикрон" 16:35
Глава ЕК предложила обсудить обязательную вакцинацию в Европейском союзе 16:18
Московские выпускники написали итоговое сочинение 16:16
Медведев: В России по-прежнему сложная эпидситуация 16:07
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны 16:02
Фрагмент американской ракеты Pegasus подлетит к МКС на 5 км 15:59
Среди пользователей "Честного ЗНАКа" разыграют более 2 млн рублей 15:57
Бабиков стал 14-м в суперспринте на Кубке IBU 15:39
Матвиенко назвала ложью сообщения о подготовке нападения России на Украину 15:34
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19 15:28
Стране басков разрешили требовать ковид-паспорта на входе в кафе и клубы 15:27
От COVID-19 умерла участница "Битвы экстрасенсов" Ольга Седова 15:19
France Football может вручить Левандовскому "Золотой мяч" за 2020 год 15:15
Смертность от коронавируса в мире снизилась на 10% 15:11
Москвичи одобрили благоустройство поймы реки Яузы от Широкой до Енисейской 15:01
В Калининграде назвали улицу именем погибшего главы МЧС Зиничева 14:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Верховный суд объяснил, в каком случае наследуется неприватизированное жилье
Какие законы вступают в силу в декабре
Какие законы вступают в силу в декабре
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
01.12.2021 18:02
Рубрика: Общество

Названы суммы, которые страна теряет из-за лишней упаковки товаров

Текст: Алексей Дуэль

Замена пакета на авоську, а подложек под мясо из вспененного полистирола на картонные могут сэкономить стране 66 млрд рублей в год. Такие подсчеты привел гендиректор ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) Денис Буцаев в письме в Ассоциацию компаний розничной торговли, предложив организации целую методику рационального подхода к упаковке товаров. Он уверен: такой подход, отказ от лишней и неудобной для переработки тары может сэкономить треть денег, собранных с населения за вывоз коммунальных отходов, и сократить расходы бюджета на экологические проекты.

Фото: AFP
Как в Израиле можно получить бонусы и заработать на сборе мусора

"Упаковка составляет примерно половину всего объема отходов, около 30 млн тонн в год, - объяснил "РГ" Буцаев. - При разумном подходе, описанном в нашей методике, эту часть отходов можно сократить вдвое. Это позволит сэкономить 66 млрд рублей из 190 млрд рублей, которые каждый год собирают с жителей городов и поселков за вывоз отходов".

Магазинам предложено стимулировать покупателей переходить от одноразовых пакетов к многоразовым сумкам, отказаться от многих видов пластиковой тары в пользу стекла, алюминия, разных видов картона или же других, более пригодных к переработке материалов из углеводородов. Рекомендуется использовать толстую термоусадочную пленку - тонкую отобрать для переработки невозможно - или заворачивать продукты в бумагу. Кроме того, стимулировать покупки больших кусков мяса, рыбу целиком, чтобы разделывать и раскладывать ее на порции уже дома, используя для этого многоразовые контейнеры, миски и другую посуду.

При сокращении объемов упаковки экономия будет возникать на всех этапах обращения с отходами. По данным федеральной антимонопольной службы, транспортировка каждой тонны отходов в среднем стоит 2,9 тыс. рублей, обработка - 0,7 тыс. рублей, захоронение - еще 0,8 тыс. рублей. В результате набегают те самые миллиарды, которые можно не платить, если делать все с умом, объясняет Буцаев.

"На рекультивацию полигонов захоронения отходов бюджет выделяет 2,25 млрд рублей в год, эту сумму тоже можно уменьшить, если сократить объемы захоронения, - продолжает ППК РЭО. - На каждую тонну отходов, захороненных на полигоне, при его рекультивации надо потратить 150 рублей". Все эти деньги - скрытая от глаз цена упаковки и привычных нам излишних неразумных способов потребления, полагает Буцаев.

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости
Абрамченко оценила влияние новых правил утилизации отходов на инфляцию

Переход на выпуск многоразовой тары и перерабатываемой упаковки не приведет к сокращению рабочих мест, считает Денис Буцаев. Не потеряют денег и ритейлеры. Сэкономят потребители. А выиграет - окружающая среда, в которой станет меньше опасного для экологии мусора.

Общество Экология Экономика Товары и цены "Мусорная" реформа

Главное сегодня

Путин предложил США начать переговоры по гарантиям безопасности
В Мюнхене взорвалась авиабомба времен Второй мировой войны
МИД РФ: Украина стянула в зону конфликта в Донбассе половину своей армии
У трех категорий россиян с 1 декабря выросли пенсии
Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
Опрос "РГ": Поехали бы вы жить в новый город в Сибири и каким он должен быть?
Стали известны подробности о вакцинации подростков от COVID-19 "Спутником М"