Не холестерин: Кардиолог назвала главного провокатора атеросклероза

Снижение уровня плохого холестерина в организме помогает замедлить процесс развития атеросклероза, однако "наиболее важной задачей является устранение триггеров воспаления", предупредила кардиолог, доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН Ольга Бокерия.

Атеросклероз - это воспалительный процесс, который провоцирует гиподинамия, гиперлипидемия, артериальная гипертензия, сахарный диабет, метаболический синдром с абдоминальным ожирением.

Подчеркивается, что активность опасного воспалительного процесса усиливается при попадании в организм токсичных смол от сигарет и рафинированных углеводов.

В том случае, когда человеку удается вовремя предупредить воспалительный процесс, сосуды останутся чистыми, так как холестериновые бляшки не смогут формироваться и прикрепляться к их стенкам, пишет "Доктор Питер" со ссылкой на кардиолога.

Признаки атеросклероза отодвигаются ближе к преклонному возрасту или вовсе не проявляются, если человек занимается физкультурой, следит за своим весом, правильно питается, уточнила профессор.